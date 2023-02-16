Мэр Локоть ответил на критику Барбары Брыльска о нищете в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Польская 81-летняя актриса и звезда фильма «Ирония судьбы или с легким паром» Барбара Брыльска раскритиковала жизнь в России. Под раздачу попал и Новосибирск.
По словам актрисы, ей страшно выходить из самолета, приезжая в Омск или Новосибирск. Здесь якобы невозможно жить, а вокруг одна нищета. Мэр Анатолий Локоть близко к сердцу принял критику любимицы многих поколений.
«Сожалею, что кумир нескольких поколений наших телезрителей, Барбара Брыльска, допускает антироссийские высказывания. Я бы пригласил ее на День города летом в июне к нам в Новосибирск, чтобы посмотреть, как реально обстоят дела с уровнем жизни, качеством», — высказался Анатолий Локоть во время пресс-конференции 16 февраля.
Напомним, что ранее Новосибирск унизили оценкой уборки снега в городе. Чище всего оказалось в Красноярске.