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Published Сегодня, 09:19

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Updated Сегодня, 09:21

Мэр Локоть ответил на критику Барбары Брыльска о нищете в Новосибирске

16 февраля 2023, 09:19
Фото: ВК-страница Анатолия Локтя
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Мэр отреагировал на резкое высказывание актрисы Барбары Брыльска, которая заявила, что ее пугает нищета Новосибирска.

Польская 81-летняя актриса и звезда фильма «Ирония судьбы или с легким паром» Барбара Брыльска раскритиковала жизнь в России. Под раздачу попал и Новосибирск.

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По словам актрисы, ей страшно выходить из самолета, приезжая в Омск или Новосибирск. Здесь якобы невозможно жить, а вокруг одна нищета. Мэр Анатолий Локоть близко к сердцу принял критику любимицы многих поколений.

«Сожалею, что кумир нескольких поколений наших телезрителей, Барбара Брыльска, допускает антироссийские высказывания. Я бы пригласил ее на День города летом в июне к нам в Новосибирск, чтобы посмотреть, как реально обстоят дела с уровнем жизни, качеством», — высказался Анатолий Локоть во время пресс-конференции 16 февраля.
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Напомним, что ранее Новосибирск унизили оценкой уборки снега в городе. Чище всего оказалось в Красноярске. 

#Эмилия Губарева#Барбара Брыльска#Город#Общество#Культура#Новосибирск
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