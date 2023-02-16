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«Мы в полной заднице»: экс-замгубернатора сравнил чистоту Новосибирска и Красноярска

16 февраля 2023, 03:50
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Сугробы в центре Новосибирска

Уборку улиц от снега в Новосибирске и Красноярске сравнил экс-замгубернатора Козодой

Бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой раскритиковал чистоту Новосибирска – он сравнил города Сибири и опубликовал наблюдения на своей ВК-странице.

Экс-чиновник и историк Виктор Козодой совершил двухнедельную поездку по Сибири. Он посетил Мариинск, Ачинск, Енисейск, Красноярск и другие города.

Что могу сказать, дорогие новосибирцы, мы с вами в полной заднице, по сравнению с ними. Нигде нет такого бардака с уборкой снега, как у нас, — сказал бывший политик.

По словам Виктора Козодоя, в маленьких городах оперативно справляются с уборкой снега. Там всегда чистят дороги и тротуары, поэтому никаких проблем не возникает.

«Красноярск — это вообще круто, лихо обошел наш Новосибирск на повороте, обидно, но это факт», — отметил историк.

При этом, по его словам, все сибирские города находятся в равных зимних условиях.

«Только вот там чистят, а нам долгие годы рассказывают, что выпали «небывалые осадки», — подытожил бывший зам губернатора.

Напомним, что ранее новосибирцы пожаловались на плохую уборку снега, особенно их возмутили ледяные сугробы на Крылова. 

Новосибирцев возмутили ледяные сугробы возле остановок на Крылова
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Напомним, что ранее польская 81-летняя актриса фильма «Иронии судьбы или с легким паром» негативно высказалась о стране, в которой стала звездой. Под раздачу попал и Новосибирск.

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#Эмилия Губарева#Сугробы#Уборка#Снег#Город#Общество#Политика#Новосибирск
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