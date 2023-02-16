«Мы в полной заднице»: экс-замгубернатора сравнил чистоту Новосибирска и Красноярска

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Экс-чиновник и историк Виктор Козодой совершил двухнедельную поездку по Сибири. Он посетил Мариинск, Ачинск, Енисейск, Красноярск и другие города.
— Что могу сказать, дорогие новосибирцы, мы с вами в полной заднице, по сравнению с ними. Нигде нет такого бардака с уборкой снега, как у нас, — сказал бывший политик.
По словам Виктора Козодоя, в маленьких городах оперативно справляются с уборкой снега. Там всегда чистят дороги и тротуары, поэтому никаких проблем не возникает.
«Красноярск — это вообще круто, лихо обошел наш Новосибирск на повороте, обидно, но это факт», — отметил историк.
При этом, по его словам, все сибирские города находятся в равных зимних условиях.
«Только вот там чистят, а нам долгие годы рассказывают, что выпали «небывалые осадки», — подытожил бывший зам губернатора.
Напомним, что ранее новосибирцы пожаловались на плохую уборку снега, особенно их возмутили ледяные сугробы на Крылова.
Напомним, что ранее польская 81-летняя актриса фильма «Иронии судьбы или с легким паром» негативно высказалась о стране, в которой стала звездой. Под раздачу попал и Новосибирск.