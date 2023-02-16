От агрессивного добермана избавились хозяева в Новосибирске – его привязали к дереву

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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В поселке Матвеевка неравнодушные услышали лай собаки. Оказалось, что добермана бросили в мороз на произвол судьбы, привязав к дереву. На нем был надет костюм и намордник.
Собаку зовут Герда. Она сменила уже несколько семей. Ее первая хозяйка умерла, затем животное забрала молодая пара из деревни, но практически сразу продала за 2 500 рублей мужчине. Новый владелец вернул пса тем же вечером, ссылаясь не агрессию Герды.
После этого молодая пара не стала искать новых владельцев, а просто избавилась от собаки, оставив ее на улице, считает Галина Клебче. Очевидцы отогрели собаку в теплой бане, а затем увезли ее на платную передержку. Через пару дней Герду пристроил местный житель. Он ищет кинолога, так как у собаки есть агрессия.
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