От агрессивного добермана избавились хозяева в Новосибирске – его привязали к дереву

После этого молодая пара не стала искать новых владельцев, а просто избавилась от собаки, оставив ее на улице, считает Галина Клебче. Очевидцы отогрели собаку в теплой бане, а затем увезли ее на платную передержку. Через пару дней Герду пристроил местный житель. Он ищет кинолога, так как у собаки есть агрессия.