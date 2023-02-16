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Published Сегодня, 02:52

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Updated Сегодня, 02:56

От агрессивного добермана избавились хозяева в Новосибирске – его привязали к дереву

16 февраля 2023, 02:52
Фото: 1MI
Собаку привязали к дереву

В Новосибирске хозяева бросили добермана, привязав к дереву

Под Новосибирском очевидцы нашли добермана, привязанного к дереву. Его бросили хозяева, рассказала в соцсетях руководитель приюта для животных Галина Клебче.

В поселке Матвеевка неравнодушные услышали лай собаки. Оказалось, что добермана бросили в мороз на произвол судьбы, привязав к дереву. На нем был надет костюм и намордник.  

Собаку зовут Герда. Она сменила уже несколько семей. Ее первая хозяйка умерла, затем животное забрала молодая пара из деревни, но практически сразу продала за 2 500 рублей мужчине. Новый владелец вернул пса тем же вечером, ссылаясь не агрессию Герды.

После этого молодая пара не стала искать новых владельцев, а просто избавилась от собаки, оставив ее на улице, считает Галина Клебче. Очевидцы отогрели собаку в теплой бане, а затем увезли ее на платную передержку. Через пару дней Герду пристроил местный житель. Он ищет кинолога, так как у собаки есть агрессия.

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#Эмилия Губарева#Животные#Общество#Город#Новосибирск#Академгородок
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