Как будет выглядеть парк "Усть-Тула" в Новосибирске

О том, что должно появиться на левом берегу Оби, рассуждали всем миром. Студенты НГУАДИ, местные граждане и активисты еще в сентябре представили возможное наполнение парка: экологические тропы, ремесленные слободы и велодорожки и VR-парк дополненной реальности.