atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В мэрии Новосибирска одобрили концепцию парка «Усть-Тула»

16 февраля 2023, 13:00
Фото: Пресс-служба администрации Новосибирска
Эскизные фото будущего парка "Усть-Тула"
Суперпарк «Усть-Тула» в Новосибирске объединит территории уже действующих парков «Арена», «Бугринская роща», сноуборд-комплекс «Горский» и новую ледовую арену на левом берегу реки Обь. Эскизный проект будущего парка направят на рассмотрение в правительство страны, сообщили в пресс-службе мэрии.

Новосибирские власти одобрили концепцию преобразования зеленой зоны в устье реки Тула. В Новосибирске проект парка одобрен на уровне областной комиссии. Это будет крупнейшая зеленая зона сибирского мегаполиса рекреационного назначения, площадью — 370 гектаров.

В дополнение к этим объектам предлагают построить объекты с историческим колоритом. Это будут острог в стиле XVIII века, Слобода с избами мастеров и стилизованная верфь. Там дети смогут заниматься судостроением.

По всем критериям концепция парка соответствует национальному проекту «Формирование комфортной городской среды». Теперь необходимо получить резюме федеральной комиссии. Заявку от Новосибирска отправят в Москву для конкурсного отбора среди многих регионов России.

Судоверфь и башни хотят построить в парке на левом берегу в Новосибирске
Узнать подробнее
Как будет выглядеть парк "Усть-Тула" в Новосибирске
Фото: Пресс-служба администрации Новосибирска
«Заявка Новосибирской области будет направлена на федеральный уровень для участия в отборе среди других регионов», — сообщили в пресс-службе мэрии.

О том, что должно появиться на левом берегу Оби, рассуждали всем миром. Студенты НГУАДИ, местные граждане и активисты еще в сентябре представили возможное наполнение парка: экологические тропы, ремесленные слободы и велодорожки и VR-парк дополненной реальности.

Читайте также:
10 лучших фото Парка "Арена" возле нового ЛДС в Новосибирске
#Дмитрий Зайцев#Новосибирская область#Новосибирск#Парк#Благоустройство#Город#Общество#Экология
Подпишитесь
Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска унизила Новосибирск
Сегодня, 01:57
«Это не поэзия»: поэты Новосибирска о стишке, за который мать дала сыну пощечину
Вчера, 13:11
«Ростелеком»: пожизненное рабство, почему невозможно отключиться от услуг компании
Сегодня, 06:56
Масленица-2023 в Новосибирске: программа главных народных гуляний
Сегодня, 06:06
В Новосибирске найдены камеры ГИБДД, штрафующие за непристегнутый ремень
Сегодня, 02:19
В Новосибирске начали судить вице-мэра Артема Скатова за клевету
Вчера, 01:26