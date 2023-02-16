Как будет выглядеть парк "Усть-Тула" в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Новосибирские власти одобрили концепцию преобразования зеленой зоны в устье реки Тула. В Новосибирске проект парка одобрен на уровне областной комиссии. Это будет крупнейшая зеленая зона сибирского мегаполиса рекреационного назначения, площадью — 370 гектаров.
В дополнение к этим объектам предлагают построить объекты с историческим колоритом. Это будут острог в стиле XVIII века, Слобода с избами мастеров и стилизованная верфь. Там дети смогут заниматься судостроением.
По всем критериям концепция парка соответствует национальному проекту «Формирование комфортной городской среды». Теперь необходимо получить резюме федеральной комиссии. Заявку от Новосибирска отправят в Москву для конкурсного отбора среди многих регионов России.
«Заявка Новосибирской области будет направлена на федеральный уровень для участия в отборе среди других регионов», — сообщили в пресс-службе мэрии.
О том, что должно появиться на левом берегу Оби, рассуждали всем миром. Студенты НГУАДИ, местные граждане и активисты еще в сентябре представили возможное наполнение парка: экологические тропы, ремесленные слободы и велодорожки и VR-парк дополненной реальности.