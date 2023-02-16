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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

В Новосибирске нашли пропавшего 16-летнего парня, не вернувшегося со школы

16 февраля 2023, 06:52
Фото: 1MI
Подростка искали два дня
Завершены поиски пропавшего 16-летнего молодого человека, который бесследно исчез 14 февраля, о чем сообщили в ГУ МВД по региону.

Мальчик не вернулся со школы 14 февраля в Заельцовском районе Новосибирска. К его поиску подключили волонтеров и полицию.

В четверг, 16 февраля в полиции сообщили, что парень нашелся. Он находится в отделе, с ним работают правоохранители. Выясняются причины ухода несовершеннолетнего из дома.

«За время отсутствия каких-либо преступлений или правонарушений в отношении молодого человека совершено не было, жизни и здоровью ничего не угрожает», - уточнили в МВД.
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Напомним, что ранее были завершены поиски пропавшей молодой девушки, которая нуждалась в медпомощи. 

#Дети#Пропал#Поиск#Полиция#Общество#Происшествия#Новосибирск#Эмилия Губарева
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