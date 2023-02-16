В Новосибирске нашли пропавшего 16-летнего парня, не вернувшегося со школы

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Мальчик не вернулся со школы 14 февраля в Заельцовском районе Новосибирска. К его поиску подключили волонтеров и полицию.
В четверг, 16 февраля в полиции сообщили, что парень нашелся. Он находится в отделе, с ним работают правоохранители. Выясняются причины ухода несовершеннолетнего из дома.
«За время отсутствия каких-либо преступлений или правонарушений в отношении молодого человека совершено не было, жизни и здоровью ничего не угрожает», - уточнили в МВД.
Напомним, что ранее были завершены поиски пропавшей молодой девушки, которая нуждалась в медпомощи.