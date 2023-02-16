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Posted Сегодня, 01:17

Published Сегодня, 01:17

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Updated Сегодня, 01:19

В Новосибирске нашли бесследно пропавшую в День всех влюбленных 23-летнюю девушку

16 февраля 2023, 01:17
Фото: 1MI
Сибирячка нуждалась в медпомощи
Поиски пропавшей молодой девушки, которая нуждалась в медпомощи, завершены в Новосибирске.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщили, что нашли живой 23-летнюю Анну Бакирьян. Она пропала 14 февраля в Заельцовском районе города.

Известно, что накануне, девушка поругалась с родственниками и ушла из дома. Она нуждалась в медицинской помощи.

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», — рассказали в ВК-группе отряда.
Родные проглядели: в Новосибирске ищут женщину с отставанием в развитии
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Читайте также о том, как волонтеры начали поиски 48-летней женщины с отставанием в развитии. Она исчезла на глазах у родных на площади Маркса 15 февраля.

#Эмилия Губарева#Поиск#Пропал#Пропажа#Лиза Алерт#Общество#Город#Новосибирск
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