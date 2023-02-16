В Новосибирске нашли бесследно пропавшую в День всех влюбленных 23-летнюю девушку

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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщили, что нашли живой 23-летнюю Анну Бакирьян. Она пропала 14 февраля в Заельцовском районе города.
Известно, что накануне, девушка поругалась с родственниками и ушла из дома. Она нуждалась в медицинской помощи.
«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», — рассказали в ВК-группе отряда.
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