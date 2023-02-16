В Новосибирской области увеличили детские пособия в 2023 году

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
На 2023 год прожиточный минимум в регионе подрос до 16 054 рублей, соответственно была пересчитана сумма детского пособия – до 15 261 рубля. В прошлом году оно составляло 14 562 рубля.
Столько же теперь составляет пособие для беременных женщин.
Напомним, что с 2023 года эти типы пособий объединены в один. Если женщина оформила пособие в прошлом году, то пока ничего делать не нужно – она продолжит получать индексированные суммы. Но когда выйдет срок назначения выплат, нужно будет оформлять заявку уже на единое пособие.
15 261 – это максимальная сумма. Конечный размер пособия для конкретной семьи зависит от критерия нуждаемости.