В Новосибирской области увеличили детские пособия в 2023 году

Напомним, что с 2023 года эти типы пособий объединены в один. Если женщина оформила пособие в прошлом году, то пока ничего делать не нужно – она продолжит получать индексированные суммы. Но когда выйдет срок назначения выплат, нужно будет оформлять заявку уже на единое пособие.