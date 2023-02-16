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В Новосибирской области увеличили детские пособия в 2023 году

16 февраля 2023, 06:57
Фото: 1MI
Пособия семьям с детьми увеличились
Пособия на детей в Новосибирской области выросли одновременно с прожиточным минимумом. В 2023 году пособия стали на 699 рублей больше.

На 2023 год прожиточный минимум в регионе подрос до 16 054 рублей, соответственно была пересчитана сумма детского пособия – до 15 261 рубля. В прошлом году оно составляло 14 562 рубля.

Столько же теперь составляет пособие для беременных женщин.

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Напомним, что с 2023 года эти типы пособий объединены в один. Если женщина оформила пособие в прошлом году, то пока ничего делать не нужно – она продолжит получать индексированные суммы. Но когда выйдет срок назначения выплат, нужно будет оформлять заявку уже на единое пособие.

15 261 – это максимальная сумма. Конечный размер пособия для конкретной семьи зависит от критерия нуждаемости.

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#Дмитрий Зайцев#Выплаты#Пособия#Социальные#Деньги#Общество#Новосибирская область
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