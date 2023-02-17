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Инцидент произошел вечером 15 февраля в поселке Краснообск. Инспекторы Госавтоинспекции остановили автомобиль Mazda около дома на улице Восточной. За рулем сидел водитель 1998 года рождения. Он оказался сотрудником ГИБДД.
При осмотре машины, были найдены 2 пакетика с наркотиками. Экспертиза показала, что это был каннабис весом около 6 граммов. Как уточнили в полиции, 24-летний молодой человек ехал на личной машине в свободное от службы время.
По данному факту проводится проверка. По ее результатам правоохранителя могут уволить и привлечь к уголовной ответственности.
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