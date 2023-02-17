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Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

24-летнего сотрудника ДПС поймали с марихуаной под Новосибирском

17 февраля 2023, 05:37
Фото: 1MI
Инспектор вез 6 гр. наркотика
В Новосибирской области полицейские задержали своего коллегу – он вез на автомобиле пару пакетиков с марихуаной, сообщают в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел вечером 15 февраля в поселке Краснообск. Инспекторы Госавтоинспекции остановили автомобиль Mazda около дома на улице Восточной. За рулем сидел водитель 1998 года рождения. Он оказался сотрудником ГИБДД.

При осмотре машины, были найдены 2 пакетика с наркотиками. Экспертиза показала, что это был каннабис весом около 6 граммов. Как уточнили в полиции, 24-летний молодой человек ехал на личной машине в свободное от службы время.

По данному факту проводится проверка. По ее результатам правоохранителя могут уволить и привлечь к уголовной ответственности.

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#Эмилия Губарева#Полиция#Гибдд#Наркотики#Криминал#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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