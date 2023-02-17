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Published Сегодня, 01:14

Modified Сегодня, 01:16

Updated Сегодня, 01:16

Метеозависимым приготовиться: к Новосибирску приближается магнитная буря

17 февраля 2023, 01:14
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Буря приблизится 18 февраля

Новосибирцев предупреждают о магнитной буре 18 февраля

Магнитную бурю прогнозируют в Новосибирске специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В ближайшие дни к городу приблизится магнитная буря. По данным специалистов, буря нагрянет с 9 до 12 часов 18 февраля.

Ее мощность составит пять баллов. Это уровень G1 – то есть слабая буря.

Однако метеозависимым людям стоит помнить, что даже небольшая магнитная буря может оказывать влияние на вас. Среди симптомов – головная боль, резкое изменение давления.

Чтобы снизить риск метеочувствительности, важно придерживаться здорового образа жизни и заниматься спортом.

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Напомним, что ранее в Новосибирске до 17 февраля ввели режим «черного неба». Сохраняются неблагоприятные условия, из-за которых в городе смог и пахнет гарью. 

#Эмилия Губарева#Магнитные бури#Общество#Город#Экология#Новосибирск
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