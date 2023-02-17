Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
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Updated Сегодня, 01:16
В ближайшие дни к городу приблизится магнитная буря. По данным специалистов, буря нагрянет с 9 до 12 часов 18 февраля.
Ее мощность составит пять баллов. Это уровень G1 – то есть слабая буря.
Однако метеозависимым людям стоит помнить, что даже небольшая магнитная буря может оказывать влияние на вас. Среди симптомов – головная боль, резкое изменение давления.
Чтобы снизить риск метеочувствительности, важно придерживаться здорового образа жизни и заниматься спортом.
Напомним, что ранее в Новосибирске до 17 февраля ввели режим «черного неба». Сохраняются неблагоприятные условия, из-за которых в городе смог и пахнет гарью.