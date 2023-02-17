"Плохо, что не КАМАЗ": что думают новосибирцы о тройном ДТП на Бердском шоссе

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
По информации отдела пропаганды областного ГИБДД, 23-летний водитель ехал на "тойоте" в сторону центре и попытался проскочить на красный свет. На перекрестке столкнулся с "хондой", затем машину отбросило на "мерседес".
На фотографиях очевидцев видно, что "мерседес" стоит на боку, вмятый в обочину. Водителя "тойоты" доставили в больницу с травмами. Больше никто не пострадал.
Кроме, оказавшихся в пробке новосибирцев. Сервис 2ГИС в этот час показывал многокилометровую пробку и рекомендовал объезжать через ОбьГЭС.
"Интересно, что у людей, когда они пытаются проскочить на "красный"?", – возмущались в соцсетях комментаторы.
"Плохо, что в то время не КАМАЗ выезжал, а легковая", – злорадствует пользователь Дмитрий Иванов.
Несколькими днями ранее крупная авария на Бугринском мосту спровоцировала аналогичный затор. Тогда столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. Тогда у одной из машин заклинило двери, их пришлось выламывать, чтобы освободить находившихся внутри людей.