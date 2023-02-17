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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

"Плохо, что не КАМАЗ": что думают новосибирцы о тройном ДТП на Бердском шоссе

17 февраля 2023, 08:14
Фото: 2GIS
Пробка парализовала движение по Бердскому шоссе
Утром 17 февраля въезд в город по Бердскому шоссе оказался парализован из-за столкновения трех машин. Лихач пытался проскочить на красный свет на перекрестке с улицей Лесосечной, столкнулся с двумя машинами и закрыл проезд. По пути на работу люди простояли несколько часов.

По информации отдела пропаганды областного ГИБДД, 23-летний водитель ехал на "тойоте" в сторону центре и попытался проскочить на красный свет. На перекрестке столкнулся с "хондой", затем машину отбросило на "мерседес". 

На фотографиях очевидцев видно, что "мерседес" стоит на боку, вмятый в обочину. Водителя "тойоты" доставили в больницу с травмами. Больше никто не пострадал.

Кроме, оказавшихся в пробке новосибирцев. Сервис 2ГИС в этот час показывал многокилометровую пробку и рекомендовал объезжать через ОбьГЭС. 

"Интересно, что у людей, когда они пытаются проскочить на "красный"?", – возмущались в соцсетях комментаторы.
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"Плохо, что в то время не КАМАЗ выезжал, а легковая", – злорадствует пользователь Дмитрий Иванов.

Несколькими днями ранее крупная авария на Бугринском мосту спровоцировала аналогичный затор. Тогда столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. Тогда у одной из машин заклинило двери, их пришлось выламывать, чтобы освободить находившихся внутри людей. 

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#Дмитрий Зайцев#Город#Новосибирск#Пробки#Автомобиль#Водитель#ДТП#Транспорт
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