Сотрудник Управления дорожного строительства Новосибирска пойдет под суд за взятку

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела ремонта автомобильных дорог МКУ «Управление дорожного строительства». Сотрудник обвиняется в получении взятки в крупном размере.
По данным следствия, в период с октября 2021 года по октябрь 2022 года обвиняемый получил часть взятки в размере 285 тыс. рублей от представителей коммерческих организаций, осуществлявших ремонт дорог в Ленинском районе.
На деле ему причиталось 425 тысяч рублей в знак вознаграждения за своевременную положительную приемку работ на объектах заказчика. Уголовное дело рассмотрит суд Новосибирска.
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