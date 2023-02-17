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Updated Сегодня, 04:58

Сотрудник Управления дорожного строительства Новосибирска пойдет под суд за взятку

17 февраля 2023, 04:56
Фото: 1MI
Сотрудник взял часть взятки
Эксперт Управления дорожного строительства в Новосибирске отправится под суд за получение взятки, подробности сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела ремонта автомобильных дорог МКУ «Управление дорожного строительства». Сотрудник обвиняется в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, в период с октября 2021 года по октябрь 2022 года обвиняемый получил часть взятки в размере 285 тыс. рублей от представителей коммерческих организаций, осуществлявших ремонт дорог в Ленинском районе.  

На деле ему причиталось 425 тысяч рублей в знак вознаграждения за своевременную положительную приемку работ на объектах заказчика. Уголовное дело рассмотрит суд Новосибирска.

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#Эмилия Губарева#Взятка#Дороги#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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