atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:26

Published Сегодня, 01:26

Modified Сегодня, 01:28

Updated Сегодня, 01:28

В зоне СВО погиб подполковник из Новосибирской области Виктор Фурсов

17 февраля 2023, 01:26
Фото: Здвинский район/администрация
Мужчина был 7 месяцев на спецоперации
Военнослужащий из Новосибирской области Виктор Фурсов погиб в ходе проведения спецоперации, о чем сообщают в администрации Здвинского района.

Виктор Фурсов родился в Здвинске. После окончания школы в 2003 году, поступил в Новосибирское высшее военное командное училище и учился на факультете разведки. Затем продолжил службу в армии.

В августе прошлого года подполковника направили в зону проведения специальной военной операции. Погиб Виктор 10 февраля при выполнении боевого задания.

Мужчина награжден орденом Мужества посмертно. Церемония прощания с Виктором Фурсовым пройдет в пятницу, 17 февраля.

В Новосибирской области простились с погибшим на СВО Дмитрием Шерстневым
Узнать подробнее

Напомним, что ранее в Карасукском районе Новосибирской области простились с погибшим на СВО военным Дмитрием Шерстневым.

#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирская область
Подпишитесь
В Новосибирске похоронили двух бойцов элитного отряда «Вега»
Сегодня, 04:38
«Бэтмен» попался: лидера группы «Несчастный случай» Кортнева задержали в Новосибирске
Сегодня, 02:29
Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска унизила Новосибирск
Вчера, 01:57
Масленица-2023 в Новосибирске: программа главных народных гуляний
Вчера, 06:06
«Ростелеком»: пожизненное рабство, почему невозможно отключиться от услуг компании
Вчера, 06:56
Легендарный стоквартирный дом разрушается: люди просят помочь прокуратуру
Сегодня, 02:30