В зоне СВО погиб подполковник из Новосибирской области Виктор Фурсов

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
Виктор Фурсов родился в Здвинске. После окончания школы в 2003 году, поступил в Новосибирское высшее военное командное училище и учился на факультете разведки. Затем продолжил службу в армии.
В августе прошлого года подполковника направили в зону проведения специальной военной операции. Погиб Виктор 10 февраля при выполнении боевого задания.
Мужчина награжден орденом Мужества посмертно. Церемония прощания с Виктором Фурсовым пройдет в пятницу, 17 февраля.
Напомним, что ранее в Карасукском районе Новосибирской области простились с погибшим на СВО военным Дмитрием Шерстневым.