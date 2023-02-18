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Published Сегодня, 02:47

Modified Сегодня, 02:50

Updated Сегодня, 02:50

На снос аварийного дома на улице Романова в Новосибирске дали 10 лет

18 февраля 2023, 02:47
Фото: atas.info
Дом признан непригодным для проживания

Аварийный дом на улице Романова в Новосибирске снесут до 2033 года

Двухэтажный ветхий дом в центральной части Новосибирска признан непригодным для проживания. Однако расселять его жителей планируется в течение 10 лет

Мэр Новосибирска подписал постановление о  признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу ул. Романова, 97а. Согласно документу, опубликованному в "Бюллетене органов местного самоуправления", снос и расселение жителей должны пройти в срок до 2033 года включительно.

Согласно геоинформационным сервисам, это двухэтажный одноподъездный кирпичный дом с деревянными перекрытиями 1959 года постройки, в нем проживают 30 человек.

Ранее мы рассказывали, что в центре Новосибирска разрушается уникальный 100-квартирный дом, признанный памятником архитектуры федерального значения.

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#Дом#Снос#Мэрия#Город#Новосибирск
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