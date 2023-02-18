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Мэр Новосибирска подписал постановление о признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу ул. Романова, 97а. Согласно документу, опубликованному в "Бюллетене органов местного самоуправления", снос и расселение жителей должны пройти в срок до 2033 года включительно.
Согласно геоинформационным сервисам, это двухэтажный одноподъездный кирпичный дом с деревянными перекрытиями 1959 года постройки, в нем проживают 30 человек.
Ранее мы рассказывали, что в центре Новосибирска разрушается уникальный 100-квартирный дом, признанный памятником архитектуры федерального значения.