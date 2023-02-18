Мэр Новосибирска подписал постановление о признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу ул. Романова, 97а. Согласно документу, опубликованному в "Бюллетене органов местного самоуправления", снос и расселение жителей должны пройти в срок до 2033 года включительно.