Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В середине февраля две улицы в СНТ "Пищевик" в Дзержинском районе оказались затоплены водой. Повреждены 23 дома, четыре из них стали непригодны для проживания, сообщила председатель СНТ Ирина Лебединская. В садовом товариществе люди живут круглый год, и первые признаки проблем появились в декабре 2022 года. Тогда приходилось откачивать воду из подвалов. Теперь же ситуация выглядит, как настоящее ЧП.
Собственники домов обращались в районную администрацию и МЧС, однако там им сказали, что все дело в повышении уровня грунтовых вод. Однако люди в эту версию не верят. По словам Ирины Лебединской, вода идет теплая и под давлением, что похоже на прорыв подземных коммунальных коммуникаций. Однако в "Горводоканале" эту версию отвергли. Сейчас жителям приходится за свой счет нанимать технику, чтобы отводить поток воды в сторону от автомобильного проезда, пишет издание НГС.