Собственники домов обращались в районную администрацию и МЧС, однако там им сказали, что все дело в повышении уровня грунтовых вод. Однако люди в эту версию не верят. По словам Ирины Лебединской, вода идет теплая и под давлением, что похоже на прорыв подземных коммунальных коммуникаций. Однако в "Горводоканале" эту версию отвергли. Сейчас жителям приходится за свой счет нанимать технику, чтобы отводить поток воды в сторону от автомобильного проезда, пишет издание НГС.