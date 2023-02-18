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Паводок топит жилые дома в Новосибирске в середине февраля

18 февраля 2023, 07:06
Фото: 1MI
Люди не верят в природное происхождение паводка

Паводок затопил частный сектор в Новосибирске в последний месяц зимы

Жители домов в СНТ "Пищевик" сообщают, что их дома оказались затоплены водой. Люди считают, что причину внезапного зимнего паводка стоит искать в "Горводоканале", официальные структуры говорят про грунтовые воды

В середине февраля две улицы в СНТ "Пищевик" в Дзержинском районе оказались затоплены водой. Повреждены 23 дома, четыре из них стали непригодны для проживания, сообщила председатель СНТ Ирина Лебединская. В садовом товариществе люди живут круглый год, и первые признаки проблем появились в декабре 2022 года. Тогда приходилось откачивать воду из подвалов. Теперь же ситуация выглядит, как настоящее ЧП.

Собственники домов обращались в районную администрацию и МЧС, однако там им сказали, что все дело в повышении уровня грунтовых вод. Однако люди в эту версию не верят. По словам Ирины Лебединской, вода идет теплая и под давлением, что похоже на прорыв подземных коммунальных коммуникаций. Однако в "Горводоканале" эту версию отвергли. Сейчас жителям приходится за свой счет нанимать технику, чтобы отводить поток воды в сторону от автомобильного проезда, пишет издание НГС.

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#Паводок#Вода#Жилые дома#Происшествия#Новосибирск
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