Новосибирскую область может затопить грядущей весной

"Это головная боль наших прогнозистов-гидрологов, они уже сейчас в боевом настрое, потому что снега много, промерзание почвы значительно больше, чем в прошлом году. На данный момент ситуация достаточно напряженная", - сказала Лапчик в пресс-центре ТАСС.