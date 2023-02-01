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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Новосибирскую область может затопить грядущей весной

1 февраля 2023, 07:32
Фото: Wikimedia
Паводок в Искитиме в 2010 году

Ситуацию с весенними паводками в НСО назвали напряженной

В Западной Сибири в общем и в Новосибирской области в частности складывается напряженная паводковая ситуация, сообщила начальница Западно-Сибирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

"Это головная боль наших прогнозистов-гидрологов, они уже сейчас в боевом настрое, потому что снега много, промерзание почвы значительно больше, чем в прошлом году. На данный момент ситуация достаточно напряженная", - сказала Лапчик в пресс-центре ТАСС.

Она отметила, что решающую роль в процессе таяния снега сыграет апрельская погода - "какая будет температура воздуха и осадки".

На прошедших выходных метеорологическая станция "Огурцово", расположенная в Новосибирске, зафиксировала выпадение 14 мм осадков - рекордное значение за последние 50 лет, добавила Лапина. По ее словам, это связано с глобальным изменением климата, так, 30 лет назад февраль в Сибири был на 1,3 °C холоднее.

Прошлой весной в Новосибирской области из-за паводка был введен режим повышенной готовности.

#Паводок#Прогноз#Происшествия#Новосибирская область
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