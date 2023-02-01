Новосибирскую область может затопить грядущей весной

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
"Это головная боль наших прогнозистов-гидрологов, они уже сейчас в боевом настрое, потому что снега много, промерзание почвы значительно больше, чем в прошлом году. На данный момент ситуация достаточно напряженная", - сказала Лапчик в пресс-центре ТАСС.
Она отметила, что решающую роль в процессе таяния снега сыграет апрельская погода - "какая будет температура воздуха и осадки".
На прошедших выходных метеорологическая станция "Огурцово", расположенная в Новосибирске, зафиксировала выпадение 14 мм осадков - рекордное значение за последние 50 лет, добавила Лапина. По ее словам, это связано с глобальным изменением климата, так, 30 лет назад февраль в Сибири был на 1,3 °C холоднее.
Прошлой весной в Новосибирской области из-за паводка был введен режим повышенной готовности.