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Published Сегодня, 03:54

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Updated Сегодня, 03:56

Созданием "комфортных остановок" остановок в Новосибирске займется компания стритфуда

18 февраля 2023, 03:54
Фото: atas.info
Павильоны для пассажиров построят рядом с торговыми точками "Подорожника"

В конкурсе на создание "комфортных остановок" в Новосибирске победил "Подорожник"

Сеть уличных киосков быстрого питания должна будет построить шесть павильонов для пассажиров общественного питания. Ранее конкурс на создание "комфортных остановок" провести не удавалось

Компания "Подорожник", развивающая в Новосибирске формат стрит-фуда, победила в трех конкурсах на право строительства так называемых "комфортных остановок". Теперь она имеет право разместить три своих торговых точки на остановках "Областная больница", "Завод торгового оборудования" и "Улица Народная". Взамен компания обязана возвести на этих остановочных пунктах навесы для пассажиров, оборудованные USB-разъемами для зарядки гаджетов и бесплатным доступом в интерент. Кроме того, еще три таких павильона победитель конкурса должен будет построить в местах, которые будут указаны при заключении инвестиционного договора, сообщает муниципальный портал "Новосибирские Новости".

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Ранее в планах мэрии значилось создание к 2022 году сети из 250 "умных остановок". Каждый такой комплекс планировалось оборудовать "тревожной" кнопкой, голосовым управлением, раздачей бесплатного wi-fi, системой видеонаблюдения, экраном с информацией о приближающихся к остановке транспорту и электронным расписанием маршрутов.

Однако желающих участвовать в конкурсах на строительство таких павильонов не нашлось. В итоге власти изменили концепцию подхода к созданию павильонов, существенно упростили их техническое оснащение, назвав "комфортными остановками" и сократили их количество до 210.  Но единым лотом завершить аукцион снова не получилось. Пришлось это предложение раздробить на множество мелких заявок.

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