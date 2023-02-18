Компания "Подорожник", развивающая в Новосибирске формат стрит-фуда, победила в трех конкурсах на право строительства так называемых "комфортных остановок". Теперь она имеет право разместить три своих торговых точки на остановках "Областная больница", "Завод торгового оборудования" и "Улица Народная". Взамен компания обязана возвести на этих остановочных пунктах навесы для пассажиров, оборудованные USB-разъемами для зарядки гаджетов и бесплатным доступом в интерент. Кроме того, еще три таких павильона победитель конкурса должен будет построить в местах, которые будут указаны при заключении инвестиционного договора, сообщает муниципальный портал "Новосибирские Новости".