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Published Сегодня, 05:54
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Во вторник, 21 февраля объявлено штормовое предупреждение на территории Новосибирской области. На загородных трассах автомобилистов просят быть осторожнее и внимательнее из-за снежных заносов и плохой видимости.
Вечером в регионе будет снегопад, метели и сильный ветер, скорость которого достигнет 14-16 метров в секунду. Такая непогода сохранится до ночи.
«На дорогах возможны снежные заносы, снижение видимости, боковой ветер», — сказали в пресс-службе «Сибуправдора».
Водителям важно соблюдать безопасную дистанцию, скорость и не препятствовать работе дорожной техники.
Напомним, что ранее МЧС предупредила об опасности в связи с перепадами температур.