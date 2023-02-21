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Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Снегопады, метели и ветер: в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение

21 февраля 2023, 05:54
Фото: 1MI
На дорогах будет плохая видимость

Штормовое предупреждение объявили 21 февраля на новосибирских трассах

Снежные заносы на трассах Новосибирской области могут быть опасны для водителей, о чем предупреждает ФКУ «Сибуправдор».

Во вторник, 21 февраля объявлено штормовое предупреждение на территории Новосибирской области. На загородных трассах автомобилистов просят быть осторожнее и внимательнее из-за снежных заносов и плохой видимости.

Вечером в регионе будет снегопад, метели и сильный ветер, скорость которого достигнет 14-16 метров в секунду. Такая непогода сохранится до ночи.

«На дорогах возможны снежные заносы, снижение видимости, боковой ветер», — сказали в пресс-службе «Сибуправдора».

Водителям важно соблюдать безопасную дистанцию, скорость и не препятствовать работе дорожной техники.

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Напомним, что ранее МЧС предупредила об опасности в связи с перепадами температур. 

#Эмилия Губарева#Погода#Метель#Снег#Ветер#Штормовой ветер#Трасса#Дороги#Транспорт#Город#Новосибирская область
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