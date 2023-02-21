Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области прокомментировали, что быстрая эвакуация случилась благодаря автоматической сирене и слаженным действиям персонала.
Дым начал валить из окон третьего этажа. Спасатели отреагировали на автоматический сигнал пожарной охраны и через несколько минут были на месте. Работали 56 человек личного состава, включая сотрудников газодымозащиты, и 17 машин спецтехники.
«До прибытия сил пожарной охраны эвакуировались 690 человек: 620 учащихся и 70 преподавателей. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 48 квадратных метров», — сообщили спасатели.
Днем ранее шума в Новосибирске наделал пожар на строящемся мосту через Обь: на высоте 106 метров возникло возгорание в перемычке пилона. Строитель моста, Группа «ВИС» прокомментировала, что этот инцидент не повлияет на сроки окончания стройки.