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В Новосибирске загорелся колледж информатики

21 февраля 2023, 08:36
Фото: Телеграм-канал "Ненаучный городок"
Горят кабинеты в колледже информатики
Вместо звонка в колледже информатики Новосибирска 21 февраля 23 прозвучала сирена пожарной тревоги: загорелся кабинет на третьем этаже. Было эвакуировано почти 700 человек.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области прокомментировали, что быстрая эвакуация случилась благодаря автоматической сирене и слаженным действиям персонала.

Дым начал валить из окон третьего этажа. Спасатели отреагировали на автоматический сигнал пожарной охраны и через несколько минут были на месте. Работали 56 человек личного состава, включая сотрудников газодымозащиты, и 17 машин спецтехники.

 

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«До прибытия сил пожарной охраны эвакуировались 690 человек: 620 учащихся и 70 преподавателей. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 48 квадратных метров», — сообщили спасатели.

Днем ранее шума в Новосибирске наделал пожар на строящемся мосту через Обь: на высоте 106 метров возникло возгорание в перемычке пилона. Строитель моста, Группа «ВИС» прокомментировала, что этот инцидент не повлияет на сроки окончания стройки.

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#Дмитрий Зайцев#Новосибирск#Пожар#ЧП#Происшествия
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