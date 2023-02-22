1,5 млн заплатят "Хору Турецкого" за концерт семьям участников СВО в Новосибирске

Хотя не указана концертная площадка для этого мероприятия, в тот же день запланирован концерт "Хора Турецкого" в ДКЖ Новосибирск. Билеты туда продаются по ценам от 3,2 тысячи рублей. Программа называется "Мне 60 и это здорово!".