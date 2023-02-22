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1,5 млн заплатят "Хору Турецкого" за концерт семьям участников СВО в Новосибирске

22 февраля 2023, 08:47
Фото: wikipedia
Дворец культуры железнодорожников в Новосибирске
Власти Новосибирской области организуют бесплатный концерт "Хора Турецкого" для семей участников СВО. Такая госзакупка появилась на официальном портале.

Согласно конкурсной документации, концерт должен пройти 4 марта. Заказчиком выступило подведомственная минкульту «Дирекция фестивальных, конкурсных, культурно-массовых программ».

Договор уже подписан. Стоимость лота составила 1,5 млн рублей.

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Хотя не указана концертная площадка для этого мероприятия, в тот же день запланирован концерт "Хора Турецкого" в ДКЖ Новосибирск. Билеты туда продаются по ценам от 3,2 тысячи рублей. Программа называется "Мне 60 и это здорово!".

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#Дмитрий Зайцев#Новосибирск#Участник СВО#Концерт#Город#Общество
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