1,5 млн заплатят "Хору Турецкого" за концерт семьям участников СВО в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Согласно конкурсной документации, концерт должен пройти 4 марта. Заказчиком выступило подведомственная минкульту «Дирекция фестивальных, конкурсных, культурно-массовых программ».
Договор уже подписан. Стоимость лота составила 1,5 млн рублей.
Хотя не указана концертная площадка для этого мероприятия, в тот же день запланирован концерт "Хора Турецкого" в ДКЖ Новосибирск. Билеты туда продаются по ценам от 3,2 тысячи рублей. Программа называется "Мне 60 и это здорово!".