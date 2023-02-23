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Салют в Новосибирске 23 февраля 2023 на набережной — время начала

23 февраля 2023, 01:00
Фото: atas.info
Михайловская набережная – место для салюта
Праздничный салют и фейерверк в честь 23 февраля в Новосибирске вновь запустят с Михайловской набережной. О времени залпов, их количестве и чем нынешний фейерверк отличается от прошлогоднего — читайте в нашей программе.

Время и место

В 2023 году фейерверк решено запустить с Михайловской набережной, как в прошлом и позапрошлом годах. До этого праздничные салюты пускали с пляжа «Наутилус». Фейерверк можно наблюдать с пляжа, по обе стороны Октябрьского моста и из других точек.

Начало фейерверка — 21:00.

Как и в прошлом году, вероятно, потребуется перекрытие в центре (район площади Будагова), освободят проезд для военных машин по Обской, 2.

К вечеру набережная заполнится людьми
Фото: atas.info

Сколько будет залпов

Артиллеристы Центрального военного округа запланировали для новосибирцев 30 залпов из орудия Д-30. Эта гаубица была одной из самых распространенных в советской армии с середины прошлого века. До сих пор в модернизированном виде стоит на вооружении многих стран.

Залпы из 122-миллиметровых орудий обеспечат световое и звуковое сопровождение праздничного салюта. Для отработки всех действий, чтобы орудия стреляли синхронно и слаженно, артиллеристы проводят тренировку. Как правило, для этого выезжают на полигон «Юргинский» в Кемеровскую область.

Салют на 23 февраля: пять причин не ходить на набережную
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Когда стреляют гаубицы, небо озаряет яркий свет. Свидетели представления отмечают, что становится светло, как днем.

«Будет задействовано более 30 военнослужащих и около десяти единиц военной техники», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Залпы — каждые 20 секунд в течение десяти минут.

Фейерверк видно из разных районов Новосибирска
Фото: atas.info

Главное отличие фейерверка 2023

А вот красочное представление цветов — это фейерверк. Чтобы запустить в небо «Фиалку», «Вегу» и «Ассоль», военные пригонят на набережную специальные салютные установки под кодом 2А85. Они смонтированы на машинах КАМАЗ.

Запланированы 680 фейерверков. В этом – отличие от двух предыдущих лет. В 2021 и 2022 годах на 23 февраля в ночное небо запускали чуть более 800 фейерверочных изделий.

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#Дмитрий Зайцев#Новосибирск#Город#Салют#Фейерверк#23 февраля
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