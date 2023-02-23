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В 2023 году фейерверк решено запустить с Михайловской набережной, как в прошлом и позапрошлом годах. До этого праздничные салюты пускали с пляжа «Наутилус». Фейерверк можно наблюдать с пляжа, по обе стороны Октябрьского моста и из других точек.
Начало фейерверка — 21:00.
Как и в прошлом году, вероятно, потребуется перекрытие в центре (район площади Будагова), освободят проезд для военных машин по Обской, 2.
Артиллеристы Центрального военного округа запланировали для новосибирцев 30 залпов из орудия Д-30. Эта гаубица была одной из самых распространенных в советской армии с середины прошлого века. До сих пор в модернизированном виде стоит на вооружении многих стран.
Залпы из 122-миллиметровых орудий обеспечат световое и звуковое сопровождение праздничного салюта. Для отработки всех действий, чтобы орудия стреляли синхронно и слаженно, артиллеристы проводят тренировку. Как правило, для этого выезжают на полигон «Юргинский» в Кемеровскую область.
Когда стреляют гаубицы, небо озаряет яркий свет. Свидетели представления отмечают, что становится светло, как днем.
«Будет задействовано более 30 военнослужащих и около десяти единиц военной техники», — сообщили в пресс-службе ЦВО.
Залпы — каждые 20 секунд в течение десяти минут.
А вот красочное представление цветов — это фейерверк. Чтобы запустить в небо «Фиалку», «Вегу» и «Ассоль», военные пригонят на набережную специальные салютные установки под кодом 2А85. Они смонтированы на машинах КАМАЗ.
Запланированы 680 фейерверков. В этом – отличие от двух предыдущих лет. В 2021 и 2022 годах на 23 февраля в ночное небо запускали чуть более 800 фейерверочных изделий.