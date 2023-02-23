В 2023 году фейерверк решено запустить с Михайловской набережной, как в прошлом и позапрошлом годах. До этого праздничные салюты пускали с пляжа «Наутилус». Фейерверк можно наблюдать с пляжа, по обе стороны Октябрьского моста и из других точек.