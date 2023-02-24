Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Как отмечают специалисты, магнитные бури приблизятся к Новосибирску 5 и 19 марта. Так, 5, 7, 15, 20 и 21 марта магнитное поле Земли будет возбужденным. А вот 6 и 19 марта магнитная буря будет слабой.
Почувствовать бури могут метеозависимые люди. Из симптомов – усталость, головные боли, депрессивное настроение, апатия. В такой период обостряются все хронические заболевания, в особенности сердечно-сосудистые.
Чтобы снизить чувствительность бурь, эксперты советуют заниматься спортом и придерживаться здорового образа жизни. В такие дни лучше отложить важные дела на потом.