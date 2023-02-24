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Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Две магнитные бури приблизятся к Новосибирску в марте 2023

24 февраля 2023, 03:45
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Вспышки на солнце почувствуют метеозависимые

Две магнитные бури ожидаются в Новосибирске 5 и 19 марта

В марте новосибирцы почувствуют две магнитные бури, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Как отмечают специалисты, магнитные бури приблизятся к Новосибирску 5 и 19 марта. Так, 5, 7, 15, 20 и 21 марта магнитное поле Земли будет возбужденным. А вот 6 и 19 марта магнитная буря будет слабой.

Почувствовать бури могут метеозависимые люди. Из симптомов – усталость, головные боли, депрессивное настроение, апатия. В такой период обостряются все хронические заболевания, в особенности сердечно-сосудистые.

Чтобы снизить чувствительность бурь, эксперты советуют заниматься спортом и придерживаться здорового образа жизни. В такие дни лучше отложить важные дела на потом.

Мощная магнитная буря приближается к Новосибирску 20 февраля
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#Магнитные бури#Метеозависимые#Общество#Город#Здоровье#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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