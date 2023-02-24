Как отмечают специалисты, магнитные бури приблизятся к Новосибирску 5 и 19 марта. Так, 5, 7, 15, 20 и 21 марта магнитное поле Земли будет возбужденным. А вот 6 и 19 марта магнитная буря будет слабой.