Новосибирцы устроили автопробег в годовщину начала спецоперации

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Автомобилисты собрались около бывшего аэропорта Северный 24 февраля. Около полусотни машин заметили в Заельцовском районе – на авто прикреплены российские флаги.
Водители устроили автопробег под патриотические песни, передает «Сибкрай». Напомним, что специальная военная операция на Украине началась год назад, 24 февраля 2022 года.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, которое определяет основные векторы развития страны на ближайший год. Президент предложил создать специальный фонд, средства из которого будут направлены на помощь участникам СВО и их семьям.