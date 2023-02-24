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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Новосибирцы устроили автопробег в годовщину начала спецоперации

24 февраля 2023, 07:05
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
Сегодня первая годовщина СВО
Жители Новосибирска устроили автопробег в день годовщины СВО на Украине.

Автомобилисты собрались около бывшего аэропорта Северный 24 февраля. Около полусотни машин заметили в Заельцовском районе – на авто прикреплены российские флаги.

Водители устроили автопробег под патриотические песни, передает «Сибкрай». Напомним, что специальная военная операция на Украине началась год назад, 24 февраля 2022 года.

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Напомним, что ранее президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, которое определяет основные векторы развития страны на ближайший год. Президент предложил создать специальный фонд, средства из которого будут направлены на помощь участникам СВО и их семьям. 

#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Транспорт#Город#Общество#Новосибирск
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