Новый сквер за 8 млн рублей появится у храма Георгия Победоносца в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Из документации «госзакупок» следует, что парк будет располагаться у храма Георгия Победоносца. Речь идет об участке на улице Фадеева, находящегося в Северном микрорайоне.
Заказчиком благоустройства выступает МУП «Горзеленхоз». Начальная цена лота – 8 млн рублей, сумма может увеличиться.
Приступить к благоустройству нового парка готовы уже в марте. На работы потратят чуть больше полугода – в середине сентября парк планируется открыть.
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