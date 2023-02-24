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Posted Сегодня, 02:32

Published Сегодня, 02:32

Modified Сегодня, 02:34

Updated Сегодня, 02:34

Новый сквер за 8 млн рублей появится у храма Георгия Победоносца в Новосибирске

24 февраля 2023, 02:32
Фото: 1MI
Парк откроют в 2023 году
В Калининском районе Новосибирска сделают новый парк, стоимость которого – 8 млн рублей, подробности опубликованы на сайте «госзакупок».

Из документации «госзакупок» следует, что парк будет располагаться у храма Георгия Победоносца. Речь идет об участке на улице Фадеева, находящегося в Северном микрорайоне.

Заказчиком благоустройства выступает МУП «Горзеленхоз». Начальная цена лота – 8 млн рублей, сумма может увеличиться.

Приступить к благоустройству нового парка готовы уже в марте. На работы потратят чуть больше полугода – в середине сентября парк планируется открыть.

Самый большой пляж «Наутилус» в центре Новосибирска не откроют летом 2023
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Читайте также о том, что самый большой и доступный для новосибирцев пляж «Наутилус» в центре города будет закрыт летом 2023 года из-за строительства четвертого моста. 

#Эмилия Губарева#Парк#Госзакупки#Строительство#Общество#Город#Экология#Новосибирск
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