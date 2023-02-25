Синоптики ожидают обильные осадки в Новосибирске в марте

Напомним, что уборка снега вызывает у горожан большие вопросы в этом году после того, как в январе выпала двойная месячная норма. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее сообщал, что ежедневно с городских улиц вывозят 22 тысячи кубометров, а проблемы остались только в межквартальных проездах.