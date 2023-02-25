Синоптики ожидают обильные осадки в Новосибирске в марте

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В Западно-Сибирском УГМС прогнозируют осадки выше нормы на март. Особенно много снега будет в последние десять дней марта, причем снег будет влажным, на дорогах слякоть.
Норма для различных районов Новосибирской области 11-27 мм осадков в марте, но в большинстве территорий выпадет больше. В пределах этих значений останется запад и восток региона.
Впрочем, начало месяца, напротив, обещает, что осадки будут умеренными при температуре ниже нуля около нормы: минус пять-восемь градусов в дневное время.
В середине месяца ударят морозы под –20 градусов, которые сменятся сильным потеплением к двадцатым числам, до нуля градусов. С этим и связана повышенная влажность снега.
Напомним, что уборка снега вызывает у горожан большие вопросы в этом году после того, как в январе выпала двойная месячная норма. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее сообщал, что ежедневно с городских улиц вывозят 22 тысячи кубометров, а проблемы остались только в межквартальных проездах.