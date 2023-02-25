В Новосибирске модернизируют десять трамвайных вагонов за 224 млн

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Согласно документам госзакупки, отбор участников торгов уже состоялся. Речь идет о модернизации вагонов 71-605, сумма контракта – 224,5 млн рублей. Подана была одна заявка, соответственно, с единственным заявителем и подписан договор.
Источником финансирования выступит «Горэлектротранспорт». Это своего рода капитальный ремонт трамваев – замена кузова, укладка напольного покрытия. Нужно обновить сиденья пассажиров и поручни, поставить новые колесные пары.
Ранее стало известно, что областные власти потратят более 330 млн рублей на ремонт трассы из Новосибирска в Каменку. Дорога длиной четыре километра проляжет через населенный пункт.