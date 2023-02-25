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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В Новосибирске модернизируют десять трамвайных вагонов за 224 млн

25 февраля 2023, 14:16
Фото: atas.info
Трамвай на улице Новосибирска
Власти Новосибирска намерены модернизировать часть подвижного трамвайного состава – объявлен тендер на ремонт десяти вагонов.

Согласно документам госзакупки, отбор участников торгов уже состоялся. Речь идет о модернизации вагонов 71-605, сумма контракта – 224,5 млн рублей. Подана была одна заявка, соответственно, с единственным заявителем и подписан договор.

Источником финансирования выступит «Горэлектротранспорт». Это своего рода капитальный ремонт трамваев – замена кузова, укладка напольного покрытия. Нужно обновить сиденья пассажиров и поручни, поставить новые колесные пары. 

На модернизацию трамваев времен СССР мэрия Новосибирска потратит 224.8 млн рублей
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Ранее стало известно, что областные власти потратят более 330 млн рублей на ремонт трассы из Новосибирска в Каменку. Дорога длиной четыре километра проляжет через населенный пункт.

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#Дмитрий Зайцев#Транспорт#Трамвай#Город#Новосибирск
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