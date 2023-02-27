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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Акул в Новосибирском дельфинарии накормили блинами с кальмарами на Масленицу

27 февраля 2023, 05:43
Фото: Центр океанографии и морской биологии Дельфиния
Рыб угостили блинами
Подводных обитателей Новосибирского дельфинария угостили блинами в честь Масленицы.

Как рассказали в Центре океанологии и морской биологии «Дельфиния»‎, эта традиция сохраняется уже четвертый год. Блинами кормят акул и других рыб.

Лакомства не совсем обычные, а «морские». Из теста давать блины акулам и другим рыбам – категорически нельзя. Связано это с тем, что хищная рыба и ее организм не предназначен для такой пищи.

Поэтому кормили рыб специальными блинами с начинкой из кальмаров. Обитатели дельфинария с радостью отведали лакомство, которые им вручил дайвер.

Напомним, что ранее в Омске погибла женщина во время празднования Масленицы в санатории «Коммунальник». 38-летняя омичка подавилась на конкурсе по поеданию блинов.

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#Эмилия Губарева#Масленица#Общество#Город#Новосибирск
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