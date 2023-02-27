Акул в Новосибирском дельфинарии накормили блинами с кальмарами на Масленицу

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Как рассказали в Центре океанологии и морской биологии «Дельфиния», эта традиция сохраняется уже четвертый год. Блинами кормят акул и других рыб.
Лакомства не совсем обычные, а «морские». Из теста давать блины акулам и другим рыбам – категорически нельзя. Связано это с тем, что хищная рыба и ее организм не предназначен для такой пищи.
Поэтому кормили рыб специальными блинами с начинкой из кальмаров. Обитатели дельфинария с радостью отведали лакомство, которые им вручил дайвер.
Напомним, что ранее в Омске погибла женщина во время празднования Масленицы в санатории «Коммунальник». 38-летняя омичка подавилась на конкурсе по поеданию блинов.