Posted Сегодня, 01:16
Published Сегодня, 01:16
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Updated Сегодня, 01:18
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитная буря приблизится к Новосибирску в понедельник, 27 февраля. Пик волнений в магнитосфере выпадет на время между 8:00 и 13:00.
Ранее сильная магнитная буря была 20 февраля. Также специалисты в области астрономии прогнозируют в марте две магнитные бури. Их ждать с 5 и 19 марта.
Чтобы метеозависимый человек менее чувствовал бури, эксперты советуют заниматься спортом и придерживаться ЗОЖ. В такие дни желательно отложить все важные дела на потом.