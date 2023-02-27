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Published Сегодня, 01:16

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Updated Сегодня, 01:18

На Новосибирск надвигается сильнейшая магнитная буря 27 февраля 2023

27 февраля 2023, 01:16
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Бурю ожидайте сегодня

Сильная магнитная буря ожидается в Новосибирске 27 февраля

В начале рабочей недели в Новосибирске ожидается магнитная буря, сообщают специалисты.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитная буря приблизится к Новосибирску в понедельник, 27 февраля. Пик волнений в магнитосфере выпадет на время между 8:00 и 13:00.

Ранее сильная магнитная буря была 20 февраля. Также специалисты в области астрономии прогнозируют в марте две магнитные бури. Их ждать с 5 и 19 марта.

Чтобы метеозависимый человек менее чувствовал бури, эксперты советуют заниматься спортом и придерживаться ЗОЖ. В такие дни желательно отложить все важные дела на потом.

Две магнитные бури приблизятся к Новосибирску в марте 2023
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#Эмилия Губарева#Магнитная буря#Метеозависимые#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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