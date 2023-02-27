Новосибирцев предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за метели и ветра

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
По прогнозу ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на территории города выпадут осадки 27 февраля в виде снега с дождем. Также будут порывы ветра до 19 м/с.
На дорогах сохраняется сильная гололедица. Видимость ухудшится до 1-2 км, местами – до 500 м. Во вторник, 28 февраля будет облачно с прояснениями, а днем мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица. Температура ночью -6..-8 °С, днем -1..-3 °С.
Ветреная погода будет и 1, 2 марта. Также сохранится мокрый снег с дождем. Аналогичный прогноз погоды дает и сервис «Яндекс. Погода». Снег будет падать всю неделю. В четверг потеплеет до +3°С.