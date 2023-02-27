Новосибирцев предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за метели и ветра

На дорогах сохраняется сильная гололедица. Видимость ухудшится до 1-2 км, местами – до 500 м. Во вторник, 28 февраля будет облачно с прояснениями, а днем мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица. Температура ночью -6..-8 °С, днем -1..-3 °С.