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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Новосибирцев предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за метели и ветра

27 февраля 2023, 09:18
Фото: atas.info
На дорогах сильная гололедица
Синоптики прогнозируют снег с дождем, метели и сильные порывы ветра в Новосибирской области. В связи с этим, на трассах снизится видимость.

По прогнозу ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на территории города выпадут осадки 27 февраля в виде снега с дождем. Также будут порывы ветра до 19 м/с.

На дорогах сохраняется сильная гололедица. Видимость ухудшится  до 1-2 км, местами – до 500 м. Во вторник, 28 февраля будет облачно с прояснениями, а днем мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица. Температура ночью -6..-8 °С, днем -1..-3 °С.

Ветреная погода будет и 1, 2 марта. Также сохранится мокрый снег с дождем. Аналогичный прогноз погоды дает и сервис «Яндекс. Погода». Снег будет падать всю неделю. В четверг потеплеет до +3°С.

Потепление до +3 °C и снегопады. Смотрим погоду на неделю с 27 февраля по 5 марта
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#Погода#Дороги#Трасса#Снег#Ветер#Штормовой ветер#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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