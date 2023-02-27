Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Из бюджета Новосибирской области и Новосибирска для выплат пострадавшим от взрыва дома на Линейной выделено 19 миллионов 370 тысяч рублей. Как сообщил на оперативном совещании 27 февраля мэр города Анатолий Локоть: «Основные выплаты сделаны, но еще не все, на этой неделе будет завершена работа по оценке квартир и будет решаться вопрос о выделении компенсаций за жилье».
Дом на улице Линейная, 39 после взрыва бытового газа не подлежит восстановлению и будет снесен. По словам мэра «Территория вокруг дома будет огорожена до полного сноса здания. С 28 февраля готовимся принять у правоохранительных органов здание, после того, как квартиры будут полностью освобождены от вещей».
Взрыв дома на улице Линейная унес 15 жизней, 24 февраля в больнице умерла спасенная из-под завалов женщина.