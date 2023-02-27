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Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Пострадавшим от взрыва на Линейной выплачено 19,37 млн рублей

27 февраля 2023, 04:39
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Дом, в котором произошел взрыв, по адресу Линейная 39 будет огорожен до полного сноса

После взрыва на Линейной пострадавшие получили 19,37 млн рублей, выплаты продолжаются

«На данный момент 61 человек расселен на муниципальных площадях, в гостинице, три квартиры маневренного фонда выделено под хранение вещей, 17 квартир разрушенного дома уже освобождены от вещей» — мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил о работах в связи с ЧП на улице Линейной.

Из бюджета Новосибирской области и Новосибирска для выплат пострадавшим от взрыва дома на Линейной выделено 19 миллионов 370 тысяч рублей. Как сообщил на оперативном совещании 27 февраля мэр города Анатолий Локоть: «Основные выплаты сделаны, но еще не все, на этой неделе будет завершена работа по оценке квартир и будет решаться вопрос о выделении компенсаций за жилье».

Дом на улице Линейная, 39 после взрыва бытового газа не подлежит восстановлению и будет снесен. По словам мэра «Территория вокруг дома будет огорожена до полного сноса здания. С 28 февраля готовимся принять у правоохранительных органов здание, после того, как квартиры будут полностью освобождены от вещей».

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Взрыв дома на улице Линейная унес 15 жизней, 24 февраля в больнице умерла спасенная из-под завалов женщина.

#Пострадавшие#Компенсация#Общество#Город#Происшествия#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск#Новосибирская область#Анатолий Локоть
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