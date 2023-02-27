Из бюджета Новосибирской области и Новосибирска для выплат пострадавшим от взрыва дома на Линейной выделено 19 миллионов 370 тысяч рублей. Как сообщил на оперативном совещании 27 февраля мэр города Анатолий Локоть: «Основные выплаты сделаны, но еще не все, на этой неделе будет завершена работа по оценке квартир и будет решаться вопрос о выделении компенсаций за жилье».