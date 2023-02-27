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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Самые яркие фото с Масленицы в Новосибирске — как новосибирцы гуляли на выходных

27 февраля 2023, 06:34
Фото: Телеграм канал Анны Терешковой
Масленица и Прощеное воскресенье прошли ярко и празднично по всей Новосибирской области

Новосибирцы широко и с размахом отметили Масленицу в воскресенье 26 февраля

Масленица прошла во всех районах области — праздник гуляли в воскресенье 26 февраля. Пели, снимали со столбов призы и жгли чучела, масленичные гуляния везде прошли ярко, но у каждого района было что-то свое, особенное. Анна Терешкова показала в своем телеграм канале фото с Масленицы.

Праздничные программы с перетягиванием каната, сражением на подушках и другими развлечениями прошли во всех районах области. В «Центральном " парке Новосибирска гостям предлагали блины и призы за участие в конкурсах.

Перетягивание каната - традиционная масленичная забава новосибирцев
Фото: Телеграм канал Анны Терешковой

Сжигание чучела - важная завершающая часть праздника. В Академгородке чучело положили отдохнуть у магазина "МясоRoob" перед тем, как его сжечь.

Масленица отдыхаетМасленица отдыхает
Масленица отдыхает
Фото: Телеграм канал Василия Баранова @Baranovmovie

Считается, что после сожжения чучела Зимы весне уже ничего не мешает, холодная погода должна отступить. Но в Новосибирске хоть и потеплеет до +3С, большую часть предстоящей недели погода будет оставаться зимней, всю неделю будет идти снег.

Потепление до +3 °C и снегопады. Смотрим погоду на неделю с 27 февраля по 5 марта
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Фото: Телеграм канал Анны Терешковой

Песни и заклички весны - еще одна часть масленичных гуляний, без которой не проходит ни одна Масленица.

Фото: Телеграм канал Анны Терешковой

На Масленицу мужчины состязаются в ловкости и силе - перетягивают канат, залезают за призами по гладкому высокому столбу, сражаются на палках, для детей устраивают более мягкий вариант сражения на подушках. 

Конкурсы в этот раз были не только традиционные, но и творческие - в Зоопарке имени Р.А. Шило посетителям предлагали поучаствовать в метании валенок и скоростном поедании масленичных блинов.

Акул в Новосибирском дельфинарии накормили блинами с кальмарами на Масленицу
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А в Дельфинарии акулам предложили блины с начинкой из кальмаров.

#Масленица#Общество#Город#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Анна Терешкова
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