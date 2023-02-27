Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Праздничные программы с перетягиванием каната, сражением на подушках и другими развлечениями прошли во всех районах области. В «Центральном " парке Новосибирска гостям предлагали блины и призы за участие в конкурсах.
Сжигание чучела - важная завершающая часть праздника. В Академгородке чучело положили отдохнуть у магазина "МясоRoob" перед тем, как его сжечь.
Считается, что после сожжения чучела Зимы весне уже ничего не мешает, холодная погода должна отступить. Но в Новосибирске хоть и потеплеет до +3С, большую часть предстоящей недели погода будет оставаться зимней, всю неделю будет идти снег.
Песни и заклички весны - еще одна часть масленичных гуляний, без которой не проходит ни одна Масленица.
На Масленицу мужчины состязаются в ловкости и силе - перетягивают канат, залезают за призами по гладкому высокому столбу, сражаются на палках, для детей устраивают более мягкий вариант сражения на подушках.
Конкурсы в этот раз были не только традиционные, но и творческие - в Зоопарке имени Р.А. Шило посетителям предлагали поучаствовать в метании валенок и скоростном поедании масленичных блинов.
А в Дельфинарии акулам предложили блины с начинкой из кальмаров.