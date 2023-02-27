Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Банк "Левобережный" в Новосибирске остановил выполнение входящих и исходящих переводов с использованием системы SWIFT для всех клиентов. Проблемы носят временный характер, сейчас идут переговоры с другими кредитными организациями, изучается возможность выполнения переводов "в дружественных валютах", сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Левобережного".
Все офисы, онлайн-сервисы и банкоматы работают в обычном режиме, карты всех систем, ранее эмитированные банком, принимают на территории России без ограничений, сообщили в банке.
О новом пакете санкций в США было объявлено в пятницу, 24 февраля. Под их действие попали российские политики, бизнесмены и ряд кредитных организаций.
Банк "Левобережный" был основан в Новосибирске 1991 году, региональная сеть насчитывает 61 офис в разных городах Сибири.