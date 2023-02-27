Банк "Левобережный" в Новосибирске остановил выполнение входящих и исходящих переводов с использованием системы SWIFT для всех клиентов. Проблемы носят временный характер, сейчас идут переговоры с другими кредитными организациями, изучается возможность выполнения переводов "в дружественных валютах", сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Левобережного".