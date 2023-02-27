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Published Сегодня, 13:38

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Updated Сегодня, 13:41

В Новосибирске банк "Левобережный" приостановил SWIFT-переводы из-за санкций

27 февраля 2023, 13:38
Фото: www.nskbl.ru
В банке говорят, что затруднения носят временный характер

Банк "Левобережный" приостановил SWIFT-переводы из-за санкций США

Попавший под санкции США новосибирский банк "Левобережный" приостановил выполнение всех переводов с использованием системы SWIFT. Остальные операции выполняются в штатном режиме

Банк "Левобережный" в Новосибирске остановил выполнение входящих и исходящих переводов с использованием системы SWIFT для всех клиентов. Проблемы носят временный характер, сейчас идут переговоры с другими кредитными организациями, изучается возможность выполнения переводов "в дружественных валютах", сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Левобережного".

Все офисы, онлайн-сервисы и банкоматы работают в обычном режиме, карты всех систем, ранее эмитированные банком, принимают на территории России без ограничений, сообщили в банке.

О новом пакете санкций в США было объявлено в пятницу, 24 февраля. Под их действие попали российские политики, бизнесмены и ряд кредитных организаций.

Банк "Левобережный" был основан в Новосибирске 1991 году, региональная сеть насчитывает 61 офис в разных городах Сибири.

 

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#Банк#Санкции#Переводы#Экономика#Новосибирск
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