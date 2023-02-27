В Новосибирске чрезвычайно высок риск схода снега с крыш из-за потепления

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По словам главы ведомства МЧС региона, за прошедшую неделю было обследовано более 4 тысяч крыш зданий. Очищено около 2 тысяч кровель объектов различного назначения.
«Из-за повышения дневных температур риск схода снега и наледи с крыш чрезвычайно высок», - сказал Виктор Орлов.
Также, с 1 марта в Новосибирской области будет запрещен выезд техники на лед. Это тоже связано с потеплением.
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