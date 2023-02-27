atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

В Новосибирске чрезвычайно высок риск схода снега с крыш из-за потепления

27 февраля 2023, 04:00
Фото: 1MI
Снег может упасть с крыш
Потепление в Новосибирске может спровоцировать сход снега с крыш зданий различного назначения, сообщил во время оперативного совещания в правительстве начальник ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов.

По словам главы ведомства МЧС региона, за прошедшую неделю было обследовано более 4 тысяч крыш зданий. Очищено около 2 тысяч кровель объектов различного назначения.

«Из-за повышения дневных температур риск схода снега и наледи с крыш чрезвычайно высок», - сказал Виктор Орлов.

Также, с 1 марта в Новосибирской области будет запрещен выезд техники на лед. Это тоже связано с потеплением.

С 1 марта в Новосибирской области запретят выезжать на лед из-за потепления
Узнать подробнее

Смотрите также прогноз погоды на неделю в Новосибирске. Будет плюсовая температура и снег. 

Потепление до +3 °C и снегопады. Смотрим погоду на неделю с 27 февраля по 5 марта
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Снег#Погода#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Плей-офф КХЛ 2023: стал известен соперник «Сибири» (Новосибирск) и расписание серии
Вчера, 16:48
Худший сценарий паводка 2023: министр назвал места затоплений в Новосибирской области
Сегодня, 04:00
В ТРЦ «Галерея Новосибирска» начались задержания подростков из «ЧВК Редан»
Вчера, 09:49
ЗО-этажным апартаментам – да: заключение мэрии об обсуждении застройки "Универсама"
Сегодня, 06:32
В Новосибирске прогнозируют дефицит сметаны и сыра из-за санкций
Сегодня, 06:51
Акул в Новосибирском дельфинарии накормили блинами с кальмарами на Масленицу
Сегодня, 05:43