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С 1 марта в Новосибирской области запретят выезжать на лед из-за потепления

27 февраля 2023, 03:45
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Выезжать на лед очень опасно
Из-за сезонного потепления в Новосибирской области вводят запрет выезда техники на лед на любом средстве передвижения, сообщил во время оперативного совещания в правительстве начальник ГУ МЧС региона Виктор Орлов.

Риск происшествий на воде растет с каждым днем в Новосибирской области. Связано это с потеплением. В связи с чем, с 1 марта в регионе запретят выезд на лед даже снегоходам, болотоходам и мотособакам.

Как сообщил глава ведомства МЧС по НСО Виктор Орлов, в период проведения 4-го этапа акции «Безопасный лед» на водных объектах происшествий за неделю не допущено. Проведено более одной тысячи проверок патрулирования мест возможного выхода и выезда техники на лед.

Дополнительно были выставлены запрещающие знаки – всего 85. Проведено около 3 000 профилактических мероприятий с охватом 5 тысяч человек. Проверено 160 мест возможного выхода и выезда на лед водных объектов в 11 муниципальных образованиях.

По результатам проверок составлено 18 протоколов административного правонарушения на сибиряков за выезд на лед в Ордынском и Купинском районах.

«С учетом повышения дневных температур риск происшествий на водных объектах возрастает. В первую очередь он связан с возможным провалом техники и граждан под лед. С 1 марта выезд на лед запрещен в том числе на снегоходах, болотоходов и других транспортных средств», - сказал Виктор Орлов.
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#Эмилия Губарева#Лед#МЧС#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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