С 1 марта в Новосибирской области запретят выезжать на лед из-за потепления

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Published Сегодня, 03:45
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Риск происшествий на воде растет с каждым днем в Новосибирской области. Связано это с потеплением. В связи с чем, с 1 марта в регионе запретят выезд на лед даже снегоходам, болотоходам и мотособакам.
Как сообщил глава ведомства МЧС по НСО Виктор Орлов, в период проведения 4-го этапа акции «Безопасный лед» на водных объектах происшествий за неделю не допущено. Проведено более одной тысячи проверок патрулирования мест возможного выхода и выезда техники на лед.
Дополнительно были выставлены запрещающие знаки – всего 85. Проведено около 3 000 профилактических мероприятий с охватом 5 тысяч человек. Проверено 160 мест возможного выхода и выезда на лед водных объектов в 11 муниципальных образованиях.
По результатам проверок составлено 18 протоколов административного правонарушения на сибиряков за выезд на лед в Ордынском и Купинском районах.
«С учетом повышения дневных температур риск происшествий на водных объектах возрастает. В первую очередь он связан с возможным провалом техники и граждан под лед. С 1 марта выезд на лед запрещен в том числе на снегоходах, болотоходов и других транспортных средств», - сказал Виктор Орлов.