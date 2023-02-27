Процесс передачи пляжа на берегу Новосибирского водохранилища в ведение мэрии пройдет в два этапа. Сначала земельный участок вместе с подъездами к нему и расположенными на нем объектами недвижимости будет на три года передан из оперативного управления СО РАН в безвозмездное пользование МАУ "Дирекция городских парков". Это позволит муниципалитету организовать уборку и обслуживание одной из любимых новосибирцами территории отдыха. Соответствующий договор уже отправлен на подписание в мэрию Новосибирска.