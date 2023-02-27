atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

В Новосибирске пляж Академгородка передадут в муниципальную собственность

27 февраля 2023, 08:29
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Сейчас порядок на пляже поддерживает только группа энтузиастов

Пляж Академгородка выведут из федеральной собственности на баланс мэрии Новосибирска

Процесс передачи Центрального пляжа Академгородка на баланс муниципалитета согласовали все заинтересованные стороны. Формальные процедуры займут несколько лет

Процесс передачи пляжа на берегу Новосибирского водохранилища в ведение мэрии пройдет в два этапа. Сначала земельный участок вместе с подъездами к нему и расположенными на нем объектами недвижимости будет на три года передан из оперативного управления СО РАН в безвозмездное пользование МАУ "Дирекция городских парков". Это позволит муниципалитету организовать уборку и обслуживание одной из любимых новосибирцами территории отдыха. Соответствующий договор уже отправлен на подписание в мэрию Новосибирска.

Сегодня на пляже легко получить травму
Фото: Артем Шершнев

По истечении трех лет землю и все имущество передадут из федеральной собственности в муниципальную. Принципиальное согласие Росимущества на это уже получено. Именно такая двухступенчатая схема предусмотрена действующим законодательством, сообщает издание "Наука в Сибири".

Разговоры о передаче Центрального пляжа Академгородка в ведение мэрии идут в Новосибирске с 2020 года. Без этого муниципалитет не может заниматься наведением там порядка. Не занимается этим и СО РАН, под управлением которого находится пляж. Формально три последних года пляж был закрыт, что не мешало тысячам новосибирцам его посещать.

Читайте также:
Самый большой пляж «Наутилус» в центре Новосибирска не откроют летом 2023ФАС обязала мэрию Новосибирска вернуть городскому пляжу статус "зеленой зоны"Интеллектуально разгрузиться: зачем нудисты ходят на «голый» пляж в Новосибирске
#Пляж#Академгородок#Мэрия#СО РАН#Город
Подпишитесь
Плей-офф КХЛ 2023: стал известен соперник «Сибири» (Новосибирск) и расписание серии
Вчера, 16:48
Худший сценарий паводка 2023: министр назвал места затоплений в Новосибирской области
Сегодня, 04:00
В ТРЦ «Галерея Новосибирска» начались задержания подростков из «ЧВК Редан»
Вчера, 09:49
ЗО-этажным апартаментам – да: заключение мэрии об обсуждении застройки "Универсама"
Сегодня, 06:32
В Новосибирске прогнозируют дефицит сметаны и сыра из-за санкций
Сегодня, 06:51
Акул в Новосибирском дельфинарии накормили блинами с кальмарами на Масленицу
Сегодня, 05:43