Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Процесс передачи пляжа на берегу Новосибирского водохранилища в ведение мэрии пройдет в два этапа. Сначала земельный участок вместе с подъездами к нему и расположенными на нем объектами недвижимости будет на три года передан из оперативного управления СО РАН в безвозмездное пользование МАУ "Дирекция городских парков". Это позволит муниципалитету организовать уборку и обслуживание одной из любимых новосибирцами территории отдыха. Соответствующий договор уже отправлен на подписание в мэрию Новосибирска.
По истечении трех лет землю и все имущество передадут из федеральной собственности в муниципальную. Принципиальное согласие Росимущества на это уже получено. Именно такая двухступенчатая схема предусмотрена действующим законодательством, сообщает издание "Наука в Сибири".
Разговоры о передаче Центрального пляжа Академгородка в ведение мэрии идут в Новосибирске с 2020 года. Без этого муниципалитет не может заниматься наведением там порядка. Не занимается этим и СО РАН, под управлением которого находится пляж. Формально три последних года пляж был закрыт, что не мешало тысячам новосибирцам его посещать.