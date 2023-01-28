ФАС обязала мэрию Новосибирска вернуть городскому пляжу статус "зеленой зоны"

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
О решении Федеральной Антимонопольной Комиссии стало известно благодаря депутату горсовета Новосибирска Картавину.
Депутат почти год назад обратился в антимонопольную службу для проверки деятельности мэрии города.
28 января в собственном телеграм-канале Картавин рассказал о результатах расследования.
“ФАС признала мэрию нарушителем антимонопольного законодательства и потребовала устранить нарушения”, - написал депутат.
По его словам, если застройщик не сможет оспорить данное решение, пляжная земля останется городской собственностью или будет заново отторгована.
Также спорным участкам можно будет вернуть утраченный статус “зеленой зоны”. Слушания, на которых будет решаться данный вопрос должны быть объявлены в начале февраля.
Ранее мэрия Новосибирска обещала компенсацию жильцам после выкупа аварийного дома в микрорайоне на Расточке.