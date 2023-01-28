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Posted Сегодня, 17:55

Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 18:36

Updated Сегодня, 18:36

ФАС обязала мэрию Новосибирска вернуть городскому пляжу статус "зеленой зоны"

28 января 2023, 17:55
Фото: atas.info
Мэрия Новосибирска нарушила законодательство при продаже пляжной земли.
Администрация Новосибирска была признана нарушителем антимонопольного законодательства из-за махинаций, предпринятых с землей на городском пляже.

О решении Федеральной Антимонопольной Комиссии стало известно благодаря депутату горсовета Новосибирска Картавину.

Депутат почти год назад обратился в антимонопольную службу для проверки деятельности мэрии города.

28 января в собственном телеграм-канале Картавин рассказал о результатах расследования.

“ФАС признала мэрию нарушителем антимонопольного законодательства и потребовала устранить нарушения”, - написал депутат.

По его словам, если застройщик не сможет оспорить данное решение, пляжная земля останется городской собственностью или будет заново отторгована.

Также спорным участкам можно будет вернуть утраченный статус “зеленой зоны”. Слушания, на которых будет решаться данный вопрос должны быть объявлены в начале февраля.

Ранее мэрия Новосибирска обещала компенсацию жильцам после выкупа аварийного дома в микрорайоне на Расточке.

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#Общество#Пляж#ФАС#Мэрия#Новосибирск#Картавин#Город
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