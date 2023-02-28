51-летний военнослужащий из Новосибирска Сергей Корнеев погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Военнослужащий проживал в Нижней Ельцовке. Сергей Корнеев родился 3 марта 1971 года. Он стал участником СВО. Мужчина героически погиб 18 марта, выполняя боевую задачу. Ему был 51 год.
Прощание с военнослужащим пройдет 2 марта по адресу: Арбузова 2а с 12:30 до13:30. Похороны состоятся на аллее Славы кладбище Южное, мкр "Щ" в Советском районе.
Родные и близкие в ВК-группе ТОС "Нижняя Ельцовка" вспоминают Сергея как порядочного и доброго человека:
«Мой сослуживец. Царствия Небесного Петрович»;
«Он был очень хорошим ,смелым,добрым человеком .Сил родным»;
«Соболезнования родным».
Напомним, что ранее военный из Новосибирской области Артем Ведерников погиб в спецоперации. Он родился и вырос в Искитиме.