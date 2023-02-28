atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

51-летний военнослужащий из Новосибирска Сергей Корнеев погиб в зоне СВО

28 февраля 2023, 06:03
Фото: Новосибирск скорбит/ВК
Мужчину похоронят 2 марта - 3 марта ему бы исполнился 52 год
В ходе проведения специальной военной операции погиб новосибирец Сергей Корнеев.

Военнослужащий проживал в Нижней Ельцовке. Сергей Корнеев родился 3 марта 1971 года. Он стал участником СВО. Мужчина героически погиб 18 марта, выполняя боевую задачу. Ему был 51 год.

Прощание с военнослужащим пройдет 2 марта по адресу: Арбузова 2а с 12:30 до13:30. Похороны состоятся на аллее Славы кладбище Южное, мкр "Щ" в Советском районе.

Родные и близкие в ВК-группе ТОС "Нижняя Ельцовка" вспоминают Сергея как порядочного и доброго человека:

«Мой сослуживец. Царствия Небесного Петрович»;
«Он был очень хорошим ,смелым,добрым человеком .Сил родным»;
«Соболезнования родным».
Военнослужащий из Искитима Артем Ведерников погиб в зоне СВО
Узнать подробнее

Напомним, что ранее военный из Новосибирской области Артем Ведерников погиб в спецоперации. Он родился и вырос в Искитиме. 

#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирск#Академгородок
Подпишитесь
Движение "Редан" распущено в Новосибирске: что известно об этой субкультуре
Вчера, 11:24
Плей-офф КХЛ 2023: стал известен соперник «Сибири» (Новосибирск) и расписание серии
26 февраля 16:48
Худший сценарий паводка 2023: министр назвал места затоплений в Новосибирской области
Вчера, 04:00
Опубликованы фото погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области в феврале
Сегодня, 06:00
В Новосибирске прогнозируют дефицит сметаны и сыра из-за санкций
Вчера, 06:51
Новосибирцев напугало сообщение в WhatsApp о женщине с ядовитыми духами
Сегодня, 01:20