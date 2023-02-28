Военнослужащий из Искитима Артем Ведерников погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Как говорится на сайте искитимской администрации, в зоне проведения специальной военной операции погиб Артем Ведерников. Он родился и вырос в городе Искитим. Окончил школу № 4.
Осенью 2022 года отправился на СВО. Погиб военнослужащий под Артемовском 24 января. Других подробностей о мужчине – нет.
«Администрация города Искитима и Совет депутатов города Искитима выражают искренние соболезнования родным и близким Артема Ведерникова», - написали в администрации.
Напомним, что ранее военные следователи искали беглого мобилизованного. О нем ничего неизвестно четыре месяца.