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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Военнослужащий из Искитима Артем Ведерников погиб в зоне СВО

28 февраля 2023, 05:32
Фото: администрация Искитимского района
Мужчина погиб в конце января
Артем Ведерников, военный из Новосибирской области, погиб в спецоперации, говорится в официальном сообщении администрации Искитима.

Как говорится на сайте искитимской администрации, в зоне проведения специальной военной операции погиб Артем Ведерников. Он родился и вырос в городе Искитим. Окончил школу № 4.

Осенью 2022 года отправился на СВО. Погиб военнослужащий под Артемовском 24 января. Других подробностей о мужчине – нет.

«Администрация города Искитима и Совет депутатов города Искитима выражают искренние соболезнования родным и близким  Артема Ведерникова», - написали в администрации.
Беглого мобилизованного ищут военные следователи под Новосибирском
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Напомним, что ранее военные следователи искали беглого мобилизованного. О нем ничего неизвестно четыре месяца. 

#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирская область#Искитим#Эмилия Губарева
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