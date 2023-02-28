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Андрей Травников сохранил позиции в числе лучших губернаторов России

28 февраля 2023, 04:44
Фото: atas.info
Андрей Травников хорошо взаимодействует с федеральным центром

Глава Новосибирской области занял 15 местро в национальном рейтинге губернаторов

Губернатор Новосибирской области занял 15 строку в национальном рейтинге глав регионов, опубликованном по результатам первых двух месяцев 2023 года

Глава Новосибирской области Андрей Травников занял 15 место в "Национальном рейтинге губернаторов", который опубликовало агентство информационных коммуникаций "Рейтинг". Экспертное исследование активности руководителей глав российских регионов охватывает период с января по февраль текущего года.

По мнению экспертов и политологов, опрошенных агентством, в свой актив Травников может записать поддержанное абсолютным большинством депутатов решение об отмене прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово, что вписывается в общефедеральный тренд и способствует снятию межэлитного напряжения.

Кроме того, наблюдатели отмечают положительную реакцию президента Владимира Путина в ходе встречи по видеосвязи, где Андрей Травников докладывал об экономическом состоянии Новосибирской области.

Отметил регион и вице-премьер Марат Хуснуллин, как участвующий в максимальном количестве мероприятий, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов. Общая сумма выделенная из федерального бюджета на реализацию крупных инфраструктурных проектов в Новосибирской области составляет 104,5 млрд рублей. Речь идет о строительстве Федерального реабилитационного центра, Сибирского кольцевого источника фотонов, кампуса НГУ, экопарка, новых корпусов клиники Мешалкина.

На первом месте национального рейтинга губернаторов глава Москвы Сергей Собянин, на втором – глава Татарстана Рустам Минниханов, замыкает тройку губернатор Тульской области Сергей Дюмин.

Худшим главой региона назван Валентин Коновалов (Республика Хакасия).

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