По мнению экспертов и политологов, опрошенных агентством, в свой актив Травников может записать поддержанное абсолютным большинством депутатов решение об отмене прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово, что вписывается в общефедеральный тренд и способствует снятию межэлитного напряжения.