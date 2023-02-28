Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Правительство Новосибирской области на два месяца, до 30 апреля текущего года, продлило в регионе действие дополнительных ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией. С таким предложением ранее выступило региональное управление Роспотребнадзора.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, ограничения, связанные с действием режима повышенной готовности, продлеваются "принимая во внимание, что на территории региона продолжает регистрироваться заболеваемость СОVID-19".
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