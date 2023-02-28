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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Режим повышенной готовности из-за COVID-19 продлили в Новосибирской области

28 февраля 2023, 06:38
Фото: 1MI
О возвращении обязательного масочного режима речь пока не идет

В Новосибирске ограничения из-за COVID-19 продлены на два месяца

В Новосибирской области ещё на 2 месяца продлено действие санитарно-эпидемиологических ограничительных мер

Правительство Новосибирской области на два месяца, до 30 апреля текущего года, продлило в регионе действие дополнительных ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией. С таким предложением ранее выступило региональное управление Роспотребнадзора.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, ограничения, связанные с действием режима повышенной готовности, продлеваются "принимая во внимание, что на территории региона  продолжает регистрироваться заболеваемость СОVID-19".

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#Коронавирус#Ограничения#Заболеваемость#Ковид#Здоровье#Новосибирская область
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