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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

В Новосибирске растет заболеваемость корью: уже 65 пациентов

Сегодня, 04:33
Фото: 1MI
Медики стараются выявить всех, кто контактировал с заболевшими

65 случаев заражения корью в Новосибирске: люди отказываются прививаться

Медики продолжают фиксировать новые случаи заболевания корью. Между тем, не все новосибирцы вакцинированы, а некоторые отказываются прививаться принципиально

По состоянию на утро понедельника, 23 января, в Новосибирске и области зафиксировано 65 случаев заболевания корью. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил глава министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Пациенты госпитализированы в инфекционную больницу № 1 и детскую больницу № 3.

"Осуществляется подворовый обход, все контактировавшие выявляются", -  сказал руководитель регионального Минздрава, подчеркнув, что число контактировавших с больными людей достигло 17 тысяч человек. По словам Хальзова, среди них есть и те, кто не проходил вакцинацию от кори и сейчас отказывается ставить прививку. При этом родители запрещают вакцинировать своих детей, отметил министр.

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Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов в свою очередь отметил, что за последние дни вакцинацию прошли более 4 тысяч новосибирцев.

Первый случай заболевания корью был выявлен в Новосибирской области в ноябре 2022 года "Нулевым пациентом" оказался приезжий из Средней Азии.

Вспышка заболеваемости корью привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который взял под свой контроль эпидемиологическую ситуацию в Новосибирске и области.

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#Здоровье#Заболевание#Корь#Вакцинация#Новосибирская область
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