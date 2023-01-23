"Осуществляется подворовый обход, все контактировавшие выявляются", - сказал руководитель регионального Минздрава, подчеркнув, что число контактировавших с больными людей достигло 17 тысяч человек. По словам Хальзова, среди них есть и те, кто не проходил вакцинацию от кори и сейчас отказывается ставить прививку. При этом родители запрещают вакцинировать своих детей, отметил министр.