Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
По состоянию на утро понедельника, 23 января, в Новосибирске и области зафиксировано 65 случаев заболевания корью. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил глава министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Пациенты госпитализированы в инфекционную больницу № 1 и детскую больницу № 3.
"Осуществляется подворовый обход, все контактировавшие выявляются", - сказал руководитель регионального Минздрава, подчеркнув, что число контактировавших с больными людей достигло 17 тысяч человек. По словам Хальзова, среди них есть и те, кто не проходил вакцинацию от кори и сейчас отказывается ставить прививку. При этом родители запрещают вакцинировать своих детей, отметил министр.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов в свою очередь отметил, что за последние дни вакцинацию прошли более 4 тысяч новосибирцев.
Первый случай заболевания корью был выявлен в Новосибирской области в ноябре 2022 года "Нулевым пациентом" оказался приезжий из Средней Азии.
Вспышка заболеваемости корью привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который взял под свой контроль эпидемиологическую ситуацию в Новосибирске и области.