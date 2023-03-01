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Posted Сегодня, 01:28

Published Сегодня, 01:28

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

Новосибирцы простятся с погибшим на СВО жителем Сузуна Сергеем Ломовым

1 марта 2023, 01:28
Фото: Новосибирск скорбит/ВК
Новосибирец погиб в зоне СВО
Житель Сузуна Новосибирской области Сергей Ломов погиб в ходе спецоперации. Эту печальную новость сообщили в группе «Новосибирск скорбит» во «ВКонтакте».

В среду, 1 марта, состоится церемония прощания с героем. Земляков, родственников и друзей военного ждут на траурную процессию в прощальном зале Сузуна в 13:30.

Напомним, вчера, 28 февраля, под Новосибирском похоронили другого военного Романа Дорохова. Он погиб в начале месяца в зоне СВО, когда выполнял боевую задачу в составе ЧВК «Вагнер».

Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Роман Дорохов погиб на СВО
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Ранее Atas.info публиковал фотографии мужчин из Новосибирской области, которые погибли в феврале 2023 года на СВО.

Опубликованы фото погибших на СВО военных из Новосибирской области в феврале 2023
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#Алина Шефер#Погиб#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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