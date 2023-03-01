Новосибирцы простятся с погибшим на СВО жителем Сузуна Сергеем Ломовым

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
В среду, 1 марта, состоится церемония прощания с героем. Земляков, родственников и друзей военного ждут на траурную процессию в прощальном зале Сузуна в 13:30.
Напомним, вчера, 28 февраля, под Новосибирском похоронили другого военного Романа Дорохова. Он погиб в начале месяца в зоне СВО, когда выполнял боевую задачу в составе ЧВК «Вагнер».
Ранее Atas.info публиковал фотографии мужчин из Новосибирской области, которые погибли в феврале 2023 года на СВО.