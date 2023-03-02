81 удар ножом. Кровавая ссора под Новосибирском – алкоголик убил соседку

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
По данным следствия, в октябре 2022 года 54-летний мужчина пил алкоголь в компании соседей в селе Раздольное. В один момент между ними произошел конфликт на фоне ревности, в ходе которого обвиняемый ударил соседа – тот неосторожно упал и получил тяжкий вред здоровью. Он попал в больницу с травмами.
Затем, снова выпивая алкоголь, ссора произошла и с соседкой. Мужчина ударил знакомую руками и ножом 81 раз по всему телу. От полученных травм сибирячка скончалась на месте. Злоумышленник скрылся с места преступления, перед этим связав убитую электрическим проводом.
Преступника нашли и возбудили против него уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью и причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Уголовное дело направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что ранее в Татарске сын зарезал своего отца во время ссоры. Пенсионер скончался на месте.