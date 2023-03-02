81 удар ножом. Кровавая ссора под Новосибирском – алкоголик убил соседку

По данным следствия, в октябре 2022 года 54-летний мужчина пил алкоголь в компании соседей в селе Раздольное. В один момент между ними произошел конфликт на фоне ревности, в ходе которого обвиняемый ударил соседа – тот неосторожно упал и получил тяжкий вред здоровью. Он попал в больницу с травмами.