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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

81 удар ножом. Кровавая ссора под Новосибирском – алкоголик убил соседку

2 марта 2023, 05:13
Фото: 1MI
В ходе конфликта была убита женщина - с особой жестокостью

В Новосибирске суд рассмотрит дело об убийстве соседки 81 ударами ножом

Прошлой осенью в Новосибирской области произошло убийство – мужчина зарезал соседку ножом, а соседу причинил тяжкий вред здоровью, подробности сообщают в прокуратуре региона.

По данным следствия, в октябре 2022 года 54-летний мужчина пил алкоголь в компании соседей в селе Раздольное. В один момент между ними произошел конфликт на фоне ревности, в ходе которого обвиняемый ударил соседа – тот неосторожно упал и получил тяжкий вред здоровью. Он попал в больницу с травмами.

Затем, снова выпивая алкоголь, ссора произошла и с соседкой. Мужчина ударил знакомую руками и ножом 81 раз по всему телу. От полученных травм сибирячка скончалась на месте. Злоумышленник скрылся с места преступления, перед этим связав убитую электрическим проводом. 

Преступника нашли и возбудили против него уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью и причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Уголовное дело направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

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Напомним, что ранее в Татарске сын зарезал своего отца во время ссоры. Пенсионер скончался на месте. 

#Эмилия Губарева#Убийство#Погиб#Криминал#Общество#Суд#Новосибирская область
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