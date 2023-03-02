На Ленинской линии новосибирского метро в четверг, 2 марта, остановились поезда. Движение составов в сторону Левобережья было прервано в течение около 10 минут, рассказали очевидцы. Как сообщили в пресс-службе подземки, в одном из поездов на станции "Речной вокзал" была обнаружена техническая неисправность. Движение пришлось прервать для того, чтобы снять состав с линии и освободить путь для движения.