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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Поезда метро остановились вечером 2 марта в Новосибирске

2 марта 2023, 13:23
Фото: atas.info
Перерыв в движении составил около 10 минут

На Ленинской линии новосибирского метрополитена остановились поезда

Движение поездов новосибирского метрополитена было прервано вечером 2 марта. Причиной стала техническая неисправность

На Ленинской линии новосибирского метро в четверг, 2 марта, остановились поезда. Движение составов в сторону Левобережья было прервано в течение около 10 минут, рассказали очевидцы. Как сообщили в пресс-службе подземки, в одном из поездов на станции "Речной вокзал" была обнаружена техническая неисправность. Движение пришлось прервать для того, чтобы снять состав с линии и освободить путь для движения.

Вагоны, из которых состоят поезда новосибирского метрополитена, были выпущены в 80-х годах прошлого века. В метродепо действует программа капитального ремонта подвижного состава, но даже с учетом проводимой реконструкции полностью свой ресурс поезда выработают к 2030 году.

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#Новосибирское метро#Остановка#Поезда#Транспорт#Новосибирск
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