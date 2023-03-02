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Погибшего в СВО военного Александра Афанасьева похоронят в Новосибирской области

2 марта 2023, 04:51
Фото: Администрация Куйбышевского района
Мужчина погиб на СВО
В Куйбышеве под Новосибирском в четверг, 2 марта простятся с военным Александром Афанасьевым – он погиб в зоне СВО, сообщают в районной администрации.

Александр Афанасьев родился в поселке Горка Барабинского района в 1985 году. Окончил школу в Куйбышеве, затем работал бурильщиком на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе.

В сентябре 2022 года сибиряк отправился в зону проведения специальной военной операции. Погиб мужчина 25 января 2023 года.

Прощание с Александром пройдет 2 марта в Куйбышеве в местном ДК. Похороны состоятся в 13:00.

«Администрация Куйбышевского района выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память Афанасьеву Александру Владимировичу», - написали на сайте администрации.
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#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Новосибирская область
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