Погибшего в СВО военного Александра Афанасьева похоронят в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Александр Афанасьев родился в поселке Горка Барабинского района в 1985 году. Окончил школу в Куйбышеве, затем работал бурильщиком на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе.
В сентябре 2022 года сибиряк отправился в зону проведения специальной военной операции. Погиб мужчина 25 января 2023 года.
Прощание с Александром пройдет 2 марта в Куйбышеве в местном ДК. Похороны состоятся в 13:00.
«Администрация Куйбышевского района выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память Афанасьеву Александру Владимировичу», - написали на сайте администрации.