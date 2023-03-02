Военный из Новосибирской области Евгений Малоховский погиб в зоне СВО

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Published Сегодня, 02:33
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Как говорится на сайте администрации, Евгений Малоховский родился в селе Верх-Каргат в 1993 году. Он стал участником специальной военной операции на Украине.
Мужчина погиб при выполнении боевого задания. Военнослужащего наградили орденом Мужества посмертно.
В Здвинском районе Новосибирской области 3 марта в местном ДК состоится церемония прощания с Евгением. Прощальный митинг намечен на 13:30.
Напомним, что ранее в Сузуне военные следователи искали сбежавшего мобилизованного, который мог прятаться в НСО.