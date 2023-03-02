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Posted Сегодня, 02:33

Published Сегодня, 02:33

Modified Сегодня, 02:35

Updated Сегодня, 02:35

Военный из Новосибирской области Евгений Малоховский погиб в зоне СВО

2 марта 2023, 02:33
Фото: администрация Здвинского района
Мужчина погиб в СВО
В зоне проведения спецоперации погиб Евгений Малоховский, житель Новосибирской области, сообщают в администрации Здвинского района.

Как говорится на сайте администрации, Евгений Малоховский родился в селе Верх-Каргат в 1993 году. Он стал участником специальной военной операции на Украине.

Мужчина погиб при выполнении боевого задания. Военнослужащего наградили орденом Мужества посмертно.

В Здвинском районе Новосибирской области 3 марта в местном ДК состоится церемония прощания с Евгением. Прощальный митинг намечен на 13:30.

Беглого мобилизованного ищут военные следователи под Новосибирском
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Напомним, что ранее в Сузуне военные следователи искали сбежавшего мобилизованного, который мог прятаться в НСО. 

#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирская область
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