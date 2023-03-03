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«Авангард — Сибирь» плей-офф КХЛ 4 марта 2023: во сколько смотреть прямую трансляцию

3 марта 2023, 08:57
Фото: Официальная страница ХК Сибирь (Новосибирская область) "ВКонтакте"
"Сибирь" начала серию плей-офф принципиально лучше, чем год назад
4 марта 2023 в Омске состоится второй матч в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги с участием ХК «Сибирь» (Новосибирск) и местного «Авангарда». Время начала, и где новосибирцы могут смотреть игру - в нашем материале.

Как сообщил начальник спортивной редакции новосибирского телеканала ОТС Михаил Дорошенко, трансляция второй игры чемпионата начнется на ОТС в 18.00 по новосибирскому времени. Также прямую трансляцию второй игры четверть-финала конференции «Восток» будут вести федеральные каналы Матч ТВ, KHL и KHL Prime (два последних - на платной основе).

По итогам первого матча серии «Сибирь» одержала победу над омским «Авангардом» со счетом 2:1. Так неудачно для омичей начался плей-офф на новой домашней «G-Drive Арена» – только что построенном хоккейном стадионе.

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Матчи серии до четырех побед пройдут 4, 6, и 8 марта. Если к этому моменту одна из команд не добьется четыре побед, дополнительные матчи намечены на 10, 12 и 14 число.

Новосибирские хоккеисты завершили регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги 2022-2023 года на шестом месте в конференции «Восток». В прошлом плей-офф КХЛ 2022 года «Сибирь» проиграла уже в первом раунде плей-офф ¼ финала «Восток» «Салавату Юлаеву» со счетом 1:4. Тогда поражения в гостях в двух первых матчах, новосибирцам дома не удалось сквитать, они смогли только «размочить» счет в серии.

Стоит отметить, что изначально часть игр планировалась на недавно введенной в эксплуатацию ледовой арене в Новосибирске. Однако на ней к настоящему моменту не сыграно ни одного матча – новый ЛДС пока не отвечает всем требованиям КХЛ. И ответные матчи серии плей-офф ХК «Сибирь» будет играть на привычном старом стадионе.

Напомним, после окончания строительства спортивного объекта были выявлены крупные махинации при создании подъездных дорог.

"Сибирь" обыграла "Авангард" в первом матче плей-офф КХЛ: репортаж из Омска
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"Сибирь" обыграла "Авангард" в первом матче плей-офф КХЛ: репортаж из Омска
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