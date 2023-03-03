Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Как сообщил начальник спортивной редакции новосибирского телеканала ОТС Михаил Дорошенко, трансляция второй игры чемпионата начнется на ОТС в 18.00 по новосибирскому времени. Также прямую трансляцию второй игры четверть-финала конференции «Восток» будут вести федеральные каналы Матч ТВ, KHL и KHL Prime (два последних - на платной основе).
По итогам первого матча серии «Сибирь» одержала победу над омским «Авангардом» со счетом 2:1. Так неудачно для омичей начался плей-офф на новой домашней «G-Drive Арена» – только что построенном хоккейном стадионе.
Матчи серии до четырех побед пройдут 4, 6, и 8 марта. Если к этому моменту одна из команд не добьется четыре побед, дополнительные матчи намечены на 10, 12 и 14 число.
Новосибирские хоккеисты завершили регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги 2022-2023 года на шестом месте в конференции «Восток». В прошлом плей-офф КХЛ 2022 года «Сибирь» проиграла уже в первом раунде плей-офф ¼ финала «Восток» «Салавату Юлаеву» со счетом 1:4. Тогда поражения в гостях в двух первых матчах, новосибирцам дома не удалось сквитать, они смогли только «размочить» счет в серии.
Стоит отметить, что изначально часть игр планировалась на недавно введенной в эксплуатацию ледовой арене в Новосибирске. Однако на ней к настоящему моменту не сыграно ни одного матча – новый ЛДС пока не отвечает всем требованиям КХЛ. И ответные матчи серии плей-офф ХК «Сибирь» будет играть на привычном старом стадионе.
Напомним, после окончания строительства спортивного объекта были выявлены крупные махинации при создании подъездных дорог.