Стоит отметить, что изначально часть игр планировалась на недавно введенной в эксплуатацию ледовой арене в Новосибирске. Однако на ней к настоящему моменту не сыграно ни одного матча – новый ЛДС пока не отвечает всем требованиям КХЛ. И ответные матчи серии плей-офф ХК «Сибирь» будет играть на привычном старом стадионе.