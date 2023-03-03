Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Согласно иску мэрии к ООО «Пилот» компания должна освободить арендуемый участок в Первомайском сквере и снести незаконную постройку — здание ресторана быстрого питание на этом участке.
Ресторан быстрого питания Carl's Jr по франшизе открыла компания «Перспектива Сибирь». Согласно данным spark-interfax компания была зарегистрирована 10 лет назад, чистая прибыль компании за 2021 год составила 11 млн рублей. По данным rusprofile.ru договор на аренду участка был заключен в 2017 году. Судебный иск будет рассмотрен 22 марта 2023 года в арбитражном суде.
В 2020 году муниципалитет требовал признать незаконной постройкой и снести кафе «Перчини», тоже работающее в Первомайском сквере. Суд удовлетворил этот иск, но позднее мэрия его отозвала. Позднее Седьмой арбитражный апелляционный суд признал незаконным желание мэрии Новосибирска забрать в собственность двухэтажное здание в Первомайском сквере, где располагаются кафе «Перчини» и «Парк кафе».