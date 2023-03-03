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Published Сегодня, 16:51

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Updated Сегодня, 16:54

Мэрия в судебном порядке требует сноса кафе в Первомайском сквере

3 марта 2023, 16:51
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
В Первомайском сквере работают несколько кафе.

Мэрия считает, что ресторан фастфуда Carl’s Jr в Первомайском сквере нужно снести

Судебное заседание по поводу сноса кафе Carl’s Jr пройдет в арбитражном суде 22 марта. Мэрия подала иск с требованием расторгнуть договор аренды земельного участка и снести здание ресторана. Ответчик — ООО «Пилот», арендует земельный участок в Первомайском сквере, где расположен ресторан.

Согласно иску мэрии к ООО «Пилот» компания должна освободить арендуемый участок в Первомайском сквере и снести незаконную постройку — здание ресторана быстрого питание на этом участке.

Ресторан быстрого питания Carl's Jr по франшизе открыла компания «Перспектива Сибирь». Согласно данным spark-interfax компания была зарегистрирована 10 лет назад, чистая прибыль компании за 2021 год составила 11 млн рублей. По данным rusprofile.ru договор на аренду участка был заключен в 2017 году. Судебный иск будет рассмотрен 22 марта 2023 года в арбитражном суде.

Суд не разрешил мэрии Новосибирска забрать в собственность кафе "Перчини"
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В 2020 году муниципалитет требовал признать незаконной постройкой и снести кафе «Перчини», тоже работающее в Первомайском сквере. Суд удовлетворил этот иск, но позднее мэрия его отозвала. Позднее Седьмой арбитражный апелляционный суд признал незаконным желание мэрии Новосибирска забрать в собственность двухэтажное здание в Первомайском сквере, где располагаются кафе «Перчини» и «Парк кафе».

#Ресторан#Мэрия Новосибирска#Аренда#Арбитражный суд#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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