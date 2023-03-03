Ресторан быстрого питания Carl's Jr по франшизе открыла компания «Перспектива Сибирь». Согласно данным spark-interfax компания была зарегистрирована 10 лет назад, чистая прибыль компании за 2021 год составила 11 млн рублей. По данным rusprofile.ru договор на аренду участка был заключен в 2017 году. Судебный иск будет рассмотрен 22 марта 2023 года в арбитражном суде.