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Posted Сегодня, 01:21

Published Сегодня, 01:21

Modified Сегодня, 01:23

Updated Сегодня, 01:23

Осторожно, бешенство: в селе под Новосибирском обнаружен очаг бешенства

3 марта 2023, 01:21
Фото: 1MI
Фермеру запрещено продавать мясо

Очаг бешенства обнаружен в Доволенском районе под Новосибирском

В небольшом селе Новосибирской области был выявлен очаг бешенства в личном хозяйстве. Губернатор издал распоряжение.

Из постановления следует, что бешенство зафиксировали в селе Суздалка Доволенского района. Глава региона Андрей Травников распорядился установить там карантин. Ограничение начнет действовать с 3 марта по 1 мая.

Очаг бешенства нашли в личном хозяйстве. После введения карантина будет действовать запрет на ввоз и вывоз животных с зараженной территории.

Также запрещена продажа мяса и проведение ярмарок. Все домашние животные обязаны быть вакцинированы от бешенства.

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Напомним, что ранее массовая гибель коров произошел в Ордынском районе Новосибирской области. Там вводили режим повышенной готовности. 

#Эмилия Губарева#Карантин#Животные#Бешенство#Общество#Город#Новосибирская область
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