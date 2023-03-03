Осторожно, бешенство: в селе под Новосибирском обнаружен очаг бешенства

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Updated Сегодня, 01:23
Из постановления следует, что бешенство зафиксировали в селе Суздалка Доволенского района. Глава региона Андрей Травников распорядился установить там карантин. Ограничение начнет действовать с 3 марта по 1 мая.
Очаг бешенства нашли в личном хозяйстве. После введения карантина будет действовать запрет на ввоз и вывоз животных с зараженной территории.
Также запрещена продажа мяса и проведение ярмарок. Все домашние животные обязаны быть вакцинированы от бешенства.
Напомним, что ранее массовая гибель коров произошел в Ордынском районе Новосибирской области. Там вводили режим повышенной готовности.