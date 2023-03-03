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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

В Бердске простятся с погибшим на СВО земляком Алексеем Махмутовым

3 марта 2023, 10:24
Фото: администрация Бердска
Новосибирец Алексей Махмутов погиб на СВО
Житель Бердска Новосибирской области Алексей Махмутов погиб в ходе СВО. В субботу, 4 марта, родные, друзья и земляки смогут проститься с героем.

Алексей погиб при выполнении боевой задачи на спецоперации 8 февраля 2023 года. Его призвали на военную службу осенью прошлого года.

Героически погибший мужчина родом из города Бердска. Там он окончил школу № 7 и Бердский электромеханический колледж, а после работал на БЭМЗе.

Сибиряк навсегда запомнится землякам своей добротой, отзывчивостью и храбростью. Родственники рассказывали, что он имел множество хороших друзей и ни с кем никогда не конфликтовал.

По информации мэрии Бердска, с Алексеем Сергеевичем Махмутовым простятся 4 марта в 12:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня.

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#Алина Шефер#Погиб#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Похороны#Спецоперация
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