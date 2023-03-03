В Бердске простятся с погибшим на СВО земляком Алексеем Махмутовым

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Алексей погиб при выполнении боевой задачи на спецоперации 8 февраля 2023 года. Его призвали на военную службу осенью прошлого года.
Героически погибший мужчина родом из города Бердска. Там он окончил школу № 7 и Бердский электромеханический колледж, а после работал на БЭМЗе.
Сибиряк навсегда запомнится землякам своей добротой, отзывчивостью и храбростью. Родственники рассказывали, что он имел множество хороших друзей и ни с кем никогда не конфликтовал.
По информации мэрии Бердска, с Алексеем Сергеевичем Махмутовым простятся 4 марта в 12:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня.