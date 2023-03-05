Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Органы ЗАГС региона зафиксировали 181 перемену имени в Новосибирской области за февраль. Месяц назад, в январе, сменивших имя на новое было больше на 8 человек.
Изменить имя или фамилию может любой гражданин с 14 лет. Для этого нужно обратиться в ЗАГС с заявлением и оплатить госпошлину. Стоит отметить, что до 18 лет на смену требуется разрешение родителей или опекунов.
Также статистика говорит о снижении рождаемости в последний месяц зимы. Так, в феврале появились на свет 1909 новорожденных, а в январе родились 2067 человек.
Что касается смертности, то она наоборот – снизилась. За минувший месяц скончались 2571 жителей Новосибирской области, а в январе – 3322.
Напомним, что в 2022 году новосибирцы называли новорожденных детей необычными именами. Например, Всеволод, Горыня, Корней, Мелентий, Рубин, Арсен-Ясир, Люк-Даниэль, Мирослав-Дарин и Лавр, Лукерья, Пелагея, Ясения-Ксения, Элла-Эстель, Аурика-Иоанна, Ева-Лукерья.