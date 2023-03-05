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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

181 житель Новосибирской области сменил имя в феврале 2023

5 марта 2023, 06:03
Фото: 1MI
Имя может сменить любой желающий с 14 лет
Управление по делам ЗАГСа Новосибирской области поделилось статистикой за февраль 2023 года. По ее данным, почти 200 новосибирцев изменили свои имена.

Органы ЗАГС региона зафиксировали 181 перемену имени в Новосибирской области за февраль. Месяц назад, в январе, сменивших имя на новое было больше на 8 человек.

Изменить имя или фамилию может любой гражданин с 14 лет. Для этого нужно обратиться в ЗАГС с заявлением и оплатить госпошлину. Стоит отметить, что до 18 лет на смену требуется разрешение родителей или опекунов.

Также статистика говорит о снижении рождаемости в последний месяц зимы. Так, в феврале появились на свет 1909 новорожденных, а в январе родились 2067 человек.

Что касается смертности, то она наоборот – снизилась. За минувший месяц скончались 2571 жителей Новосибирской области, а в январе – 3322.

Две тысячи новосибирцев сделали это в 2022 году: они сменили имя
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Напомним, что в 2022 году новосибирцы называли новорожденных детей необычными именами. Например, Всеволод, Горыня, Корней, Мелентий, Рубин, Арсен-Ясир, Люк-Даниэль, Мирослав-Дарин и Лавр, Лукерья, Пелагея, Ясения-Ксения, Элла-Эстель, Аурика-Иоанна, Ева-Лукерья.

#Эмилия Губарева#Загс#Статистика#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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